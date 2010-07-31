بیشترین رکورد اهدای خون در گلستان 130 بار در طول عمر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سلیمان عباسی صبح شنبه در آئین تجلیل از اهدای کنندگان خون شرق استان افزود: این درحالیست که از نظر علمی فرقی بین کسی که خون اهداء می کند با کسی که عضوی از بدن را اهداء می کند وجود ندارد.

وی اظهار داشت: اهدای خون با اهداء کنندگان معنا می یابد و این سازمان بدون وجود اهداء کنندگان کاری از پیش نمی برد.

عباسی به تکنولوژی های جدید در انتقال خون اشاره و اضافه کرد: این تکنولوژیها آنتی بادی های غیر طبیعی را شناسایی می کند و موجب ورود خون سالم به بدن می شود.

مدیر کل انتقال خون گلستان به آمار تولید خون در استان اشاره و اضافه کرد: در چهارماه سالجاری 14 هزار واحد خون در استان اهداء شد که نسبت به سال قبل رشد داشته است.

عباسی میزان اهدای خون در چهار ماه اول سال قبل را 12 هزار واحد اعلام کرد.

وی بر لزوم فرهنگ سازی برای ترویج اهدای خون تاکید کرد و گفت: نگرانی در زمینه اهدای خون وجود ندارد و فرد با هر بار اهدای خون از سلامت خود باخبر می شود.

در این آئین از شماری از اهدء کنندگان خون تجلیل شد.