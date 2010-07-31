کتاب تاریخ انقلاب اسلامی شهرستانهای فارس تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد دهقانان در کارگروه فرهنگی اجتماعی فارس افزود: این کتاب از محل اعتبارات ارتقای شاخصهای فرهنگی استان در سال 1389 و با هدف شناساندن نقش و جایگاه استان در وقوع انقلاب اسلامی و به منظور توسعه فعالیتهای مربوط به آرشیوسازی اسناد و مدارک (فارس شناسی) با رویکرد ایجاد مرکز داده و اسناد فارس در انقلاب اسلامی برای 27 شهرستان استان تدوین می شود.

وی از مدیران دستگاه های مربوطه استان خواست با تلاشهای سازمان یافته در جهت شناسایی منابع، گردآوری عکس و انواع آثار با رویکرد سیاسی، اجتماعی، هنری و... از دوران آغاز نهضت انقلاب اسلامی از سال 1342 تاکنون اقدام کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس اجرای این طرح را در کنار جمع آوری منابع به تفکیک هر شهرستان جهت روزآمدسازی و انتشار منابع مربوط به سه دهه انقلاب اسلامی تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: جلوگیری از نابودی مستندات انقلاب اسلامی در شهرستانهای فارس و فراهم کردن مجموعه ای مستند و مکتوب جهت پاسخگویی به علاقمندان راجع به سئوالات درباره تاریخ انقلاب اسلامی در شهرستانهای استان از مهمترین اهداف تدوین کتاب تاریخ انقلاب اسلامی است.