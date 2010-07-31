  1. استانها
  2. فارس
۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

کتاب تاریخ انقلاب اسلامی شهرستانهای فارس تدوین می شود

کتاب تاریخ انقلاب اسلامی شهرستانهای فارس تدوین می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی استان فارس گفت: کتاب تاریخ انقلاب اسلامی شهرستانهای استان توسط مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس در 27 جلد به تفکیک شهرستانهای این استان تدوین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد دهقانان در کارگروه فرهنگی اجتماعی فارس افزود: این کتاب از محل اعتبارات ارتقای شاخصهای فرهنگی استان در سال 1389 و با هدف شناساندن نقش و جایگاه استان در وقوع انقلاب اسلامی و به منظور توسعه فعالیتهای مربوط به آرشیوسازی اسناد و مدارک (فارس شناسی) با رویکرد ایجاد مرکز داده و اسناد فارس در انقلاب اسلامی برای 27 شهرستان استان تدوین می شود.

وی از مدیران دستگاه های مربوطه استان خواست با تلاشهای سازمان یافته در جهت شناسایی منابع، گردآوری عکس و انواع آثار با رویکرد سیاسی، اجتماعی، هنری و... از دوران آغاز نهضت انقلاب اسلامی از سال 1342 تاکنون اقدام کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس اجرای این طرح را در کنار جمع آوری منابع به تفکیک هر شهرستان جهت روزآمدسازی و انتشار منابع مربوط به سه دهه انقلاب اسلامی تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: جلوگیری از نابودی مستندات انقلاب اسلامی در شهرستانهای فارس و فراهم کردن مجموعه ای مستند و مکتوب جهت پاسخگویی به علاقمندان راجع به سئوالات درباره تاریخ انقلاب اسلامی در شهرستانهای استان از مهمترین اهداف تدوین کتاب تاریخ انقلاب اسلامی است.

کد خبر 1125511

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها