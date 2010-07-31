به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته رسانه‌ها اعلام کردند که تیم ایران با کسب عنوان سومی به کار خود در رقابت‌های جهانی مالزی پایان داده و این در حالی است که مربی این تیم مدعی است این رده بندی به صورت کلی در بخش مردان و زنان منظور شده حال آنکه ایران نماینده‌ای در بخش بانوان نداشته است.

داود بهتاج در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از آنجا که تیم ایران در بخش زنان نماینده‌ای نداشته، بنابراین ما در بخش مردان یک پله بالاتر قرار می گیریم. مصر در این رقابت‌ها با 65 امتیار اول شد، ایران با 61 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و عراق با 48 امتیاز سوم شد. در بخش جوانان هم تیم ما با کسب بیشترین مدال طلا به عنوان قهرمانی رسیده است.

بهتاج با سطح بالا ارزیابی کردن رقابت‌‎های مالزی گفت: من تا به حال در پنج دوره رقابت‌های جهانی و چهار پارالمپیک حضور داشته‌ام اما هیچ گاه سطح مسابقات را اینچنین بالا ندیده بودم و 300 ورزشکار از 51 کشور جهان رقابت جانانه‌ای با یکدیگر داشتند.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که "سیامند رحمان چطور موفق شد وزنه 285 کیلوگرمی را در رکوردشکنی مهار کند اما در در رده بزرگسالان، تنها 260 کیلوگرم را روی سینه برد؟"، گفت: این نتیجه بر اثر یک ناهماهنگی بین مربیان و وزنه بردار کشورمان حاصل شد وگرنه رحمان می توانست بیش از 260 کیلوگرم وزنه بزند.