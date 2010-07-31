پیام ابراهیم‌پور درباره فعالیت اخیرش به خبرنگار مهر گفت: یکی از آیتم‌های برنامه جشن رمضان را به تهیه‌کنندگی فرید نیکخواه آزاد برای شبکه تهران می‌سازم. این آیتم شامل گزارش‌های حسی است و هر شب به یکی از مفاهیم انسانی مثل عشق، محبت، همدلی و ... می‌پردازیم.

وی در ادامه افزود: یکی از قسمت‌های مستند "منظر ماه" را به تهیه‌کنندگی عبدالله‌پور برای شبکه سه را هم کارگردانی می‌کند. این مجموعه مستند در 30 قسمت برای شبکه سه تهیه می‌شود و در قسمتی که من کار می‌کنم به زندگی یک حافظ کل قرآن در قائم شهر می‌پردازم. این حافظ قرآن نابینا است.