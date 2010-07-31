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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

یک قسمت از مستند "منظر ماه" را می‌سازم

یک قسمت از مستند "منظر ماه" را می‌سازم

پیام ابراهیم پور کارگردانی یک قسمت از مستند "منظر ماه" برای شبکه سه و ساخت یک آیتم از برنامه "جشن رمضان" را برای شبکه تهران را در برنامه دارد.

پیام ابراهیم‌پور درباره فعالیت اخیرش به خبرنگار مهر گفت: یکی از آیتم‌های برنامه جشن رمضان را به تهیه‌کنندگی فرید نیکخواه آزاد برای شبکه تهران می‌سازم. این آیتم شامل گزارش‌های حسی است و هر شب به یکی از مفاهیم انسانی مثل عشق، محبت، همدلی و ... می‌پردازیم.

وی در ادامه افزود: یکی از قسمت‌های مستند "منظر ماه" را به تهیه‌کنندگی عبدالله‌پور برای شبکه سه را هم کارگردانی می‌کند. این مجموعه مستند در 30 قسمت برای شبکه سه تهیه می‌شود و در قسمتی که من کار می‌کنم به زندگی یک حافظ کل قرآن در قائم شهر می‌پردازم. این حافظ قرآن نابینا است.

کد مطلب 1125516

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