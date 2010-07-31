خوزستانی ها 13 روز متوالی رنگ هوای صاف را ندیده اند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، اگر گرمای بی سابقه در خوزستان که حتی آستانه تحمل مردم خوزستان را نیز کاهش داده است به پدیده گرد و غبار اضافه کنیم متوجه می شویم که تابستان امسال یکی از سخت ترین تابستان های چند سال اخیر است که مردم خوزستان آن را تجربه کرده اند.

پارک ها و حاشیه رودخانه کارون که زمانی در فصل تابستان مملو از جمعیت مشتاق و خانواده های خوزستانی و حتی مسافران سایر استان های کشور بود امسال در سکوت فرو رفته اند و مردم بیشتر ترجیح می دهند در منزل بمانند.



رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان خوزستان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: با وجود گرد و غبار امروز این سیزدهمین روزی است که استان خوزستان به صورت متوالی با پدیده گرد و غبار مواجه است و به عبارتی بهتر در این مدت هوای صاف و بدون گرد و غبار در خوزستان وجود نداشته است.



بهرام جنتی افزود: در این مدت پنج پدیده گرد و غبار در استان خوزستان صورت گرفته است که به احتمال قوی امروز نیز ششمین پدیده در مدت اخیر رخ خواهد داد تا خوزستان همچنان شاهد پدیده گرد و غبار در هوای خود باشد.



وی در خصوص پیش بینی گرد و غبار امروز اظهار داشت: سامانه جدیدی از گرد و غبار در استان های مرزی عراق فعال شده و احتمالا تا عصر امروز به استان خوزستان می رسد ضمن اینکه این بار این پدیده با ورزش باد شدید نیز همراه است به همین دلیل مردم استان خوزستان باید مراقبت های لارم در این خصوص را داشته باشند تا از این بابت متحمل خسارت نشوند.



جنتی افزود: پیش بینی می شود گرد و غبار تا اواسط هفته پیش رو در استان خوزستان باقی بماند ولی اگر بازهم پدیده دیگری از گرد و غبار رخ داد احتمالا ماندگاری گرد و غبار در استان خوزستان بازهم افزایش خواهد یافت.



با این شرایط باید به هرمز محمودی راد مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان که چندی قبل اعلام کرد که مردم خوزستان باید با پدیده گرد و غبار کنار بیایند حق داد که نسبت به حل مشکل این پدیده در استان اینگونه واکنش نشان داد.



این سخنان وی که با واکنش شدید مطبوعات محلی استان همراه شد در حال تبدیل شدن به حقیقت است و ظاهرا حمله های رسانه ای به وی اشتباه بوده است چرا که وی از نزدیک در جریان حل مشکلات مربوط به این پدیده بوده و حتی در سفر رئیس سابق سازمان محیط زیست کشور به عراق برای حل این مشکل نیز وی را همراهی کرده است.