سینما؛ مکانی فراموش شده در شهر صنعتی اراک

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، شهر بیش از 700 هزار نفری اراک دارای چهار سینماست که به جز دو سینما بقیه تعطیل است و آن دو سینما هم با مشکلات جدی در خصوص تماشاچی و فروش مواجه هستند البته کیفیت سینماها فرصتی برای جذب مخاطب است چیزی که اکنون سینماهای استان مرکزی فاقد آن است.

نوسازی سینماهااز سوی مسئولان حمایت شود

مدیر سینما فرهنگ اراک کمبود فیلم و استقبال کم تماشاچیان، مسائل اقتصادی را از مشکلات عمده سینماهای اراک دانست و گفت: اگر فیلمی که با ذائقه تماشاچی سازگار و به روز باشد، اکران شود مورد استقبال قرار می گیرد و بر درآمد سینما می افزاید.

وی در خصوص فرسودگی ساختمان سینماهای شهر گفت: ساختمان سینما فرهنگ حدود 50 سال پیش ساخته شده است و نیاز اساسی به بازسازی دارد.

بیات از مسئولان خواست سینماداران را در نوسازی سینما یاری کنند و مسیر این امر را هموار کنند.

مدیر سینما عصر جدید اراک نیز ضمن گلایه از مسئولان گفت: متاسفانه در حوزه سینما کم لطفی هایی از سوی مسئولان صورت گرفته و اهمیت چندانی به آن نمی دهند.

محسن ذوالفعلی اظهار داشت: سینما عصر جدید دارای دو سالن با ظرفیت های 90 و 250 نفر است و در حال حاضر در دست تعمیر است و به زودی سومین سالن این سینما افتتاح می شود.

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وی با بیان اینکه مشکلاتی همچون ساختمان قدیمی، صندلی های فرسوده، نبود جذابیت می تواند در عدم جذب مخاطب به سینماهای شهر موثر باشد، افزود: به جرات می توان گفت این عوامل تنها 20 درصد در جذب مخاطب موثرند و تجربه نشان داده است هنگامی که فیلمی خوب و با کیفیت مناسب عرضه شود، مخاطب بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر استقبال می کند.

نیم بها شدن بلیط مخاطبان را افزایش نداد

مدیر سینمای فرهنگ اراک در خصوص طرح نیم بها شدن بلیط سینماها در ماه رمضان و قبل از آن در روزهای سه شنبه گفت: نیم بها شدن بلیط تاثیر چندانی در جذب مخاطب نداشته است چون افرادی که در طول هفته به سینما می آیند منتظر سه شنبه و نیم بها بودن می مانند.

وی تعداد سینماهای موجود در اراک را کافی دانست و افزود: در حال حاضر سینماهای فرهنگ و عصر جدید در اراک فعال هستند که با این وضعیت و این استقبال هیچگاه احساس کمبود نکرده ایم و با فعال شدن سینماهای تعطیل این چرخه کامل می شود.

مدیر سینمای عصر جدید نیز تعداد استقبال کنندگان را 100 تا 150 نفر در روز عنوان کرد و افزود: استقبال نکردن مخاطبان از سینما مشکلی اساسی ماست و به سینماداری ضربه می زند.

کار فرهنگی در اراک مورد بی توجهی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در جلسه ای که با شوراهای شهر اراک داشت با اشاره به اینکه، فرهنگ در اراک مورد بی توجهی است گفت: در گردشی کمتر از 20 روز در خیابانهای اراک به وضوح می توان دید که اثری از کار فرهنگی در این شهر وجود ندارد.

مصطفی مشایخی افزود: به جز بیلبوردهای تبلیغاتی، بیلبورد فرهنگی و آموزشی در سطح شهر دیده نمی شود و شاید هم به همین دلیل است که حوزه فرهنگ این شهر با نواقص زیادی روبروست.

وی نگاه ارشاد به فرهنگ و کار در این حوزه را نگاهی همه جانبه دانست و گفت: برای ارتقا سطح فرهنگ عمومی شهر، شورای فرهنگ عمومی استان فعال شده است تا در آن سیاستهای کلی و برنامه های ویژه این مهم مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای لازم در آن ارائه شود همچنین فرهنگسازی و توجه به صنعت و روستاها جز ضروریاتی است که مورد غفلت قرار گرفته است.

وی افزود: اما این برنامه ها و سایر طرحها و برنامه های دیگر زمانی به نتیجه خواهد رسید که تمام اعضای شورای اسلامی شهر اراک و نمایندگان مردم، مسئولان فرهنگی و... هماهنگی یکپارچه ای را داشته باشند.

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تعطیلی دوسینمای دولتی اراک، درد بزرگی ست

وی در ادامه به برخی مشکلات فرهنگی شهر اشاره کرد و گفت: تعطیلی دو سینمای دولتی اراک شامل سینما استقلال و شهر صنعتی، برای حوزه فرهنگ درد بزرگی است چرا که تعطیلی این سینماها به معنای عدم حمایت مسئولان از حوزه فرهنگ است و این امر شایسته نیست.

مشایخی افزود: به نظر می رسد چند منظوره کردن سینمای استقلال و شهرصنعتی می تواند نه تنها در حوزه سینماها بلکه در بسیاری از برنامه های فرهنگی استان به ما کمک کند.

سینما مکانی برای تفریح سالم فرهنگی است که از ابتدای ورود به زندگی مردم دنیا مورد توجه ایرانیان بود و در بیش از 200 سال حیات سینما، ایرانیان نقش جدی در توسعه داشتند و فرزندان زیادی از این خاک برای صنعت سینما کار کرده و هنرهایی آفریدند.

آنچه اکنون انتظار مشترک سینماداران و مخاطبان سینماست خارج شدن از رکود فعلی است.

رکودی که تنها فرسودگی سینماها ایجاد نکرده است بلکه حلقه هایی چون فیلم، سینما و دست اندکاران را شامل می شود و ارتقاء این وضعیت نیازمند همت و تلاشی مضاعف است تا سینماها رونق گرفته و مورد اقبال دوباره مردم قرار گیرد.

دادن تسهیلات مناسب برای نوسازی سینماهای شهرستان ها، ساختن فیلم های کیفی و حضور بخشهای خصوصی، آگاهی نیاز فرهنگی مردم و برنامه ریزی درست مدیران می تواند بخش عمده ای از مشکلات این صنعت را در کشور و به تبع آن در اراک حل کند.