به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از اتفاقاتی که در جریان دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی رخ داد، محرومیت‌های سنگینی برای این دو باشگاه در نظر گرفت. براین اساس پرسپولیس به برگزاری یک بازی بدون تماشاگر و تراکتورسازی به برگزاری دو بازی بدون تماشاگر محکوم شد. علاوه بر این، هر دو باشگاه به پرداخت مبلغ 30 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

البته پس از صدور این رای مسئولان هر دو باشگاه به رای صادره از سوی کمیته انضباطی اعتراض کردند و خواهان تخفیف در این رای شدند.

به گفته یکی از اعضای کمیته انضباطی، اعتراض این دو باشگاه به کمیته استیناف می‎رود تا پس از بررسی در این کمیته رای نهایی صادر شود. البته پس از برگزاری جلسه کمیته استیناف فقط امکان تغییر در مبلغ جریمه وجود دارد چراکه محرومیت برگزاری بازی بدون تماشاگر قابل تغییر نیست. طبق قانون محرومیت از حضور تماشاگر در ورزشگاه اگر کمتر از 3 جلسه باشد اجرا می‎‏شود اما اگر بالای 3 جلسه باشد، با اعتراض تیم‎ها قابل بخشش و تغییر است.

با این حساب هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز عصر فردا یکشنبه برای تماشای بازی تیم‌شان مقابل راه آهن نمی‎توانند به ورزشگاه یادگار امام (ره) بروند و همچنین تماشای بازی هفته چهارم مقابل پاس همدان را نیز از دست می‎دهند.

هواداران پرسپولیس نیز از تماشای بازی مقابل سایپا که از هفته سوم لیگ برتر برگزار می‌شود، محروم هستند.

هواداران تیم فوتبال شهرداری، دیگر تیم تبریزی نیز که به تماشای یک بازی بدون تماشاگر محکوم شده‎اند، طبق برنامه تماشای شهرآورد تبریز که در هفته سوم لیگ برتر برگزار می‎شود را از دست می‎دهند. این بازی براساس رای کمیته انضباطی بدون حضور تماشاگر برگزار می شود.