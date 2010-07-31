تنش در روابط پاکستان و انگلیس/ زرداری سفر خود به لندن را لغو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، اظهارات "دیوید کامرون" در سفر به هند مبنی بر اینکه "پاکستان نمی تواند هم از طالبان حمایت کرده و هم مدعی مبارزه با تروریسم شود" موجب خشم مقامات اسلام آباد شده است.

بر اساس این گزارش، قرار بود هیئتی از سازمان اطلاعات پاکستان سفری به لندن داشته باشد، اما این سفر لغو شده و در همین راستا سفر "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان به انگلیس نیز که قرار بود در روزهای آینده انجام شود به احتمال زیاد لغو می شود.

در همین رابطه سخنگوی سازمان اطلاعات داخلی پاکستان (ISI ) اعلام کرد: این سفر در واکنش به اظهارات نخست وزیر انگلیس لغو می شود. چنین اظهارات ناسننجیده ای به روابط دو کشور آسیب می زند.

از سوی دیگر یک مقام پاکستانی که خواست نامش فاش نشود به تایمز گفت: لغو سفر هیئتی از ISI به لندن توسط فرماندهان ارشد ارتش اتخاذ شده است. برای ما این مطلب پذیرفتنی نیست که سازمان اطلاعات پاکستان را متهم به حمایت از طالبان بکنند زیرا ما در مبارزه با ترویسم صدها کشته داده ایم.

به گزارش مهر، دیوید کامرون در سفر به هند با اشاره به بخشی از گزارش سایت ویکی لیکز که در آن به رابطه سازمان اطلاعات پاکستان با طالبان اشاره شده بود از نقش دوگانه اسلام آباد در مبارزه با طالبان انتقاد کرد.