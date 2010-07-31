خدیرا به رئال مادرید پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس آسوسیشن، ملی پوش آلمانی اشتوتگارت با انعقاد قراردادی پنج ساله به تیم فوتبال رئال مادرید پیوسته اما در خصوص مبلغ قراردادش خبری منتشر نشده است.

باشگاه اشتوتگارت در بیانیه‌ای اعلام کرد: رئال مادرید و اشتوتگارت بر سر انتقال خدیرا به مدت پنج سال به توافق رسیده‌اند.

فردی بوبیچ، مدیر ورزشی باشگاه اشتوتگارت در این خصوص اظهار داشت: بی تردید شما نمی توانید به خاطر از دست دادن چنین مهره کلیدی خوشحال باشید اما ما خواست خدیرا برای ادامه فوتبال در یک تیم بزرگ را درک کردیم. برای او در مادرید بهترین آرزوها را داریم.