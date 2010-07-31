کوپن می رود ؛ زمزمه حذف کوپن از چرخه اقتصادی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، 133 روز از آغاز سال 89 می گذرد؛ اما تعداد روزهایی که کالابرگ اعلام نشده حتی پا را از این رقم فراتر گذاشته و 157 روز را به ثبت رسانده است. همچنان هم خبری از اعلام کالابرگ جدید تا اطلاع ثانوی نیست.

آخرین اعلام کالابرگ به چهارشنبه 5 اسفند 89 برمی گردد کالابرگ شماره 559 شهری قند و شکر برای خانوارها اعلام شد، هم اکنون که نه مردادماه سال 89 است و 157 روز از اعلام آخرین کالابرگ می گذرد، خبری از اعلام کالابرگهای جدید نیست.

این درحالی است که دولت نیز موضع گیری شفافی در این زمینه ندارد و همین امر سبب می شود تا کارمندان، کارگران و سایر اقشار جامعه از این وضعیت گلایه‌هایی داشته باشند؛ اگرچه میزان وزنی کالاهای اعلام شده در قالب کالابرگها، دردی را دوا نمی کند و تنها می تواند بخش کوچکی از نیاز مردم را تامین کند.

اما نگرانی زمانی بیشتر می شود که روزها برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به شماره می افتد. براساس اعلام دولت، اجرای این قانون در نیمه دوم سال جاری آغاز می شود و اعلام نشدن کالابرگها این تداعی را در ذهن به وجود می آورد که ظاهرا دولت دیگر قصد ندارد به بهانه هدفمند کردن یارانه ها، کالابرگی را اعلام کند. آیا کالابرگها از چرخه اقتصادی کشور حذف می شوند؟ این سئوالی است که با موضع گیری غیرشفاف مسئولان ذی ربط مواجه شده است.

اگرچه مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی وقتی در معرض سئوال خبرنگاران مبنی بر حذف تدریجی کالابرگها با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار می گیرد، می گوید: در قانون مشخص شده است که در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، 20 هزار میلیارد تومان از یارانه انرژی کسر شود اما در سایر مورد یارانه ها تقسیم بندی خاصی وجود ندارد و باید در مدت 5 سال آزادسازی صورت گیرد. بنابراین در مورد کالاهای اساسی و کالابرگ به طور مشخص نمی توان صحبت کرد؛ چراکه دولت اختیار دارد در سال اول یارانه کالاهای اساسی را آزاد نکند.

سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران

سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به ابتدای دهه 60 برمی گردد و در این راستا، ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد. البته کوپنهای مرحله اول تا هشتم زیرنظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می شد. کوپنهای ارزاق عمومی 10 نوع بود و از آن زمان توزیع شد تا در صورت لزوم کالاهایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شود، سهمیه‌بندی شود.

با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور، لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و برهمین اساس، وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال یافت. از اوایل دهه 60 تاکنون نیز 13 مرحله کالابرگ منتشر شده است.

به هر حال به نظر می رسد اگر دولت هم در حال حاضر قصد دارد یارانه کالاهای کالابرگی را حذف کند به صورت شفاف، مردم را در جریان قرار دهد تا کارگران و کارمندان و جامعه از سرگردانی خارج شوند.