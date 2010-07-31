برگزاری هشتمین جشنواره بومی محلی جواهر دشت در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان در این مراسم با اعلام اینکه منطقه جواهر دشت همچون گوهر و جواهری می ماند که باید تمامی مردم از آن استفاده کنند، گفت: شرایطی باید ایجاد کرد تا همه مردم ایران و گردشگران خارجی بتوانند از این محل گردشگری زیبا بهره ببرند.

روح الله قهرمانی چابک افزود: علاوه بر وظایف مدیریتی باید با علاقه و عشق به منطقه و بویژه مناطق گردشگری سرسبز جواهر دشت در جهت توسعه و آبادانی آن اهتمام و برای ایجاد زیرساختهای آن با سرعت بیشتری ادامه داد.

استاندار گیلان ضمن تأکید به مسئولان عمرانی برای کاربدون وقفه برای اجرایی کردن پروژههای آبرسانی، برق رسانی، طرح هادی روستایی و راهسازی اظهارداشت: تمامی این طرحها در حال انجام است و باید برای رشد و ترقی این منطقه بیشتر از این تلاش شود.

وی در ادامه نسبت به حفظ و حراست از محیط زیست منطقه جواهر دشت ونسبت به ساخت و سازهای خارج از طرح آن هشدار داد و افزود: هرساختمانی که خارج از طرحهای هادی روستایی ساخته شود باید تخریب و مسئولان و مردم باید حافظ منابع طبیعی این منطقه باشند و یک متر زمین منابع طبیعی نباید تخریب و جابجا شود.

قهرمانی چابک ضمن تشکر و قدردانی از برگزار کنندگان جشنواره بومی محلی جواهر دشت یاد آورشد: از اینکه این جشنواره رسوم و آئین های فرهنگی مردم این منطقه را به نمایش می گذارد و هرساله نیز برشکوه و عظمت این جمع و جشنواره اضافه می شود، باید از برگزار کنندگان این کار خوب و تلاش فرهنگی آنان برای جوانان و ورزشکاران منطقه تشکر و حمایت بیشتر از سوی همه مسئولان انجام شود.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس نیز در این مراسم گفت: منطقه گردشگری جواهر دشت از نقاط بکر، زیبا و در دنیا بی نظیر است.

اسدالله عباسی از ساخت پیست ورزشی اسکی روی چمن و تله کابین در این منطقه خبر داد و افزود: با توجه ویژه استاندار گیلان و سایر مدیران استانی زیرساختهای مناسب و سرمایه گذاری های عمرانی در منطقه توسعه یابد.

دبیر هشتمین جشنواره بومی محلی جواهر دشت همچنین در این مراسم گفت: این جشنواره فرهنگی - ورزش در چهار رشته کشتی گیله مردی، والیبال، اسب سواری و طناب کشی برگزار می شود.

شاپور شعبانیان ضمن تشکر و قدردانی از استاندار گیلان بدلیل حمایتهای همه جانبه در برگزاری این جشنواره خواستار اختصاص اعتبارات بیشتر و تداوم اینگونه جشنواره ها و ایجاد زیر ساختهای لازم از جمله راه، آب و برق شد.