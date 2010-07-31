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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

برگزاری هشتمین جشنواره بومی محلی جواهر دشت در گیلان

برگزاری هشتمین جشنواره بومی محلی جواهر دشت در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: هشتمین جشنواره بومی محلی جواهر دشت با حضور استاندار گیلان در شرق گیلان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان در این مراسم با اعلام اینکه  منطقه جواهر دشت همچون گوهر و جواهری می ماند که باید تمامی مردم از آن استفاده کنند، گفت: شرایطی باید ایجاد کرد تا همه مردم ایران و گردشگران خارجی بتوانند از این محل گردشگری زیبا بهره ببرند.

روح الله قهرمانی چابک افزود: علاوه بر وظایف مدیریتی باید با علاقه و عشق به منطقه و بویژه مناطق گردشگری سرسبز جواهر دشت در جهت توسعه و آبادانی آن اهتمام  و برای ایجاد زیرساختهای آن با سرعت بیشتری ادامه داد.

استاندار گیلان ضمن تأکید به مسئولان عمرانی برای کاربدون وقفه برای اجرایی کردن پروژههای آبرسانی، برق رسانی، طرح هادی روستایی و راهسازی اظهارداشت: تمامی این طرحها در حال انجام است و باید برای رشد و ترقی این منطقه بیشتر از این تلاش شود.

وی در ادامه نسبت به حفظ و حراست از محیط زیست منطقه جواهر دشت ونسبت به ساخت و سازهای خارج از طرح آن هشدار داد و افزود: هرساختمانی که خارج از طرحهای هادی روستایی ساخته شود باید تخریب و مسئولان و مردم باید حافظ منابع طبیعی این منطقه باشند و یک متر زمین منابع طبیعی نباید تخریب و جابجا شود.

قهرمانی چابک ضمن تشکر و قدردانی از برگزار کنندگان جشنواره بومی محلی جواهر دشت یاد آورشد: از اینکه این جشنواره رسوم و آئین های فرهنگی مردم این منطقه را به نمایش می گذارد و هرساله نیز برشکوه و عظمت این جمع و جشنواره اضافه می شود، باید از برگزار کنندگان این کار خوب و تلاش فرهنگی آنان برای جوانان و ورزشکاران منطقه تشکر و حمایت بیشتر از سوی همه مسئولان انجام شود.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس نیز در این مراسم گفت: منطقه گردشگری جواهر دشت از نقاط بکر، زیبا و در دنیا بی نظیر است.

اسدالله عباسی از ساخت پیست ورزشی اسکی روی چمن و تله کابین در این منطقه خبر داد و افزود:  با توجه ویژه استاندار گیلان و سایر مدیران استانی زیرساختهای مناسب و سرمایه گذاری های عمرانی در منطقه توسعه یابد.

دبیر هشتمین جشنواره بومی محلی جواهر دشت همچنین در این مراسم گفت: این جشنواره فرهنگی - ورزش در چهار رشته کشتی گیله مردی، والیبال، اسب سواری و طناب کشی برگزار می شود.

شاپور شعبانیان ضمن تشکر و قدردانی از استاندار گیلان بدلیل حمایتهای همه جانبه در برگزاری این جشنواره خواستار اختصاص اعتبارات بیشتر و تداوم اینگونه جشنواره ها و ایجاد زیر ساختهای لازم از جمله راه، آب و برق شد.

کد مطلب 1125537

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