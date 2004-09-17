اقدامات خصمانه انگليس در پرونده هسته اي انتقام سيلي ملت ايران در جريان ملي شدن صنعت نفت است

سعيد ابوطالب نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفت: انگليسي ها با غبارآلود كردن فضاي جهاني و پيچيده نشان دادن موضوع هسته اي ايران از همه ابزارهاي خود سود مي جويند و عجيب است كه چرا دستگاه ديپلماسي ما گاه در تور چالشهاي سياسي ساخته و پرداخته آنها گرفتار مي آيد؟

وي با اشاره به اين نكته كه اكنون موضوع اصلي كشورهاي فعال در آژانس، فعاليتهاي هسته اي ايران نيست افزود: از همان ابتدا كشورهاي موثر در آژانس مي دانستند كه ما به سمت توليد سلاح هسته اي نمي رويم و آمريكا و انگليس نيز خود بهتر از هر كسي مي دانند كه در دكترين دفاعي ايران سلاح هسته اي يا غير متعارف جايي ندارد بلكه نفوذ معنوي و ايدئولوژيك جمهوري اسلامي ما را بي نياز از زرادخانه سلاح هاي پرهزينه، انبوه و غيرمتعارف ساخته است.

ابوطالب با طرح اين سوال كه نيرنگ ها و ترفندهايي كه اروپايي ها به سركردگي انگليس در يك سال گذشته به كار بسته اند با چه هدفي است، گفت: مردم ما قادر به تحليل اين واقعيت هستند كه آمريكا و متحدان اروپايي مي خواهند ايران را از دستيابي به حق قانوني و مسلم خود محروم سازند و براي حفظ سلطه و سيطره جهاني خود كه از حالا تا چند دهه آينده معطوف به برتري تكنولوژيك آنان در توليد سوخت هسته اي است، از هيچ اقدام غيرقانوني و غيرانساني دريغ نمي كنند و نهادهاي بين المللي ابزار آنها براي حفظ اين سيطره است.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، تاب نياوردن اروپائيها در مقابل پيشرفت هسته اي ايران را امري طبيعي دانست و افزود: در شرايطي كه جهان هر روز به منابع انرژي محتاج تر مي شود و ذخاير سوخت هاي فسيلي با شتاب فزاينده اي رو به كاهش است ، همه كشورهاي در حال توسعه و صنعتي محتاج سوخت هسته اي خواهند شد اما دانش آن فقط در خدمت چند كشور خاص است و در اين شرايط ما با تكيه بر نبوغ و همت دانشمندان و محققان داخلي به دانش و فن آوري چرخه سوخت هسته اي دست يافته ايم و اين تحول مانع از وابستگي ما در چند دهه آينده به آنها خواهد شد.

ابوطالب با بيان اين مطلب كه انگليسي ها با دسيسه چيني نخواهند توانست اين بار در مساله سوخت هسته اي ، انتقام سيلي محكمي كه در ملي شدن صنعت نفت از مردم ما خورده اند را بگيرند ، تصريح كرد: ايران با وجود ذخاير فراوان معدني اورانيوم به يك صادر كننده سوخت هسته اي كه قطعا مصارف صلح آميز دارد ، بدل خواهد شد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به تلاش انگليس و همپيمانان اروپائيش در تصويب قطعنامه عليه ايران در نشست وين ، گفت: همه پيمانها و معاهدات بين المللي مويد فعاليتهاي علمي و فني ماست پس چرا ما با اعتماد بي مورد به انگليسي ها و دل بستن به وعده هاي دروغين آنها مبني بر سالم سازي فضاي جهاني كه خود آن را غبارآلود ساخته اند، داوطلبانه يا غيرداوطلبانه پيشرفتهاي داخلي را متوقف سازيم؟

وي با اشاره به اينكه انگليس براي حفظ سيطره خود، از دسيسه چيني، زمينه سازي براي كودتا و جنگهاي داخلي يا منطقه اي ابايي ندارد، تصريح كرد : انگليسي ها هرگز به دنبال منافع مشترك با ما نبوده و نيستند وما نيز هرگز به دولتمردان انگليسي اعتماد نداشته ايم و به آنها احتياج پيدا نخواهيم كرد و اكنون جاي اين سوال مهم باقيست كه حفظ ارتباط سياسي و ديپلماتيك با انگليس چه منافعي براي ما دارد جز آنكه آنان جاي پايي در سرزمين ما يافته اند كه بسته به شرايط جهاني از آن عليه ما استفاده خواهند كرد.

سعيد ابوطالب كه با خبرنگار هسته اي "مهر" سخن مي گفت، تاكيد كرد: موضوع ساده است آنها انگليسي ها به مراتب از ديگر دوستان اروپائيشان در ايران تنفربرانگيزترند و ما براي حفظ منافع ملت و كشور ايران به آنها احتياجي نداريم و امروز مي توانيم با لبخندي ديپلماتيك به انگليسي ها خوش آمد گفته و از آنها بخواهيم كه سفارتشان را به افغانستان يا عراق منتقل سازند.