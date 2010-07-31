صادرات و واردات خون نداریم/ 43 درصد اهداکنندگان مستمر خون می دهند

حسن ابوالقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: به هیچ وجه خون و فراوردههای اصلی آن بین ایران و کشورهای دیگر جابجا نمیشود، آنچه مطرح است ارسال پلاسمای ایرانی است.
وی خاطرنشان کرد: پلاسمای ایرانی نیز از خون اهدا کنندگان گرفته میشود و تحت مناقصه و قرارداد پالایش پلاسما، کشور مورد نظر انتخاب شده و پلاسمای مذکور به آنجا جهت تهیه داروهای مشتق از پلاسما فرستاده میشود که پس از تولید دارو توسط کشورهای طرف قرارداد، آنها برای درمان بیماران داخل کشور مورد استفاده قرار میگیرند.
ابوالقاسمی همچنین در خصوص تولید خون مصنوعی در کشور گفت: سالهاست که کشورهای زیادی در دنیا بر روی این مسئله کار میکنند ولی تا به حال این امر به صورت کاربردی و بر روی انسان آزمایش نشده است و تا به حال در دنیا نتوانسته خونی تولید شود که جایگزین خون انسان باشد و سازمان انتقال خون ایران در حال حاضر قصد ندارد در کشور بر روی پروژه خون مصنوعی کار و سرمایه گذاری کند.
43 درصد اهداکنندگان مستمر خون می دهند
وی با اشاره به اهدای خون صددرصد داوطلبانه در کشور و رسیدن ایران به شاخص اهدای 25 در هزار بیان داشت: 43 درصد اهداکنندگان خون در کشور، اهداکنندگان مستمر هستند که به طور متوسط دو بار در سال خون اهدا میکنند.
ابوالقاسمی بیشترین اهداکنندگان خون را متعلق به گروه سنی 20 تا 30 سال و قشر جوان عنوان کرد و گفت: بیشتر این افراد در کشور را آقایان شامل میشوند و زنان 6 تا 7 درصد اهداکنندگان خون در کشور را تشکیل میدهند.
میزان ذخایر خونی نباید کمتر از پنج روز شود
وی در ادامه بر حفظ ذخایر خونی کشور در حالت استاندارد تأکید کرد و اظهار داشت: سطح ذخایر خونی کشور باید در سطحی نگه داشته شود که همواره آمادگی مواجهه با مواقع بحرانی وجود داشته باشد و این سطح نباید کمتر از 5 روز شود و این بررسی در خصوص ذخایر تمام گروههای خونی در کشور به صورت هفتگی انجام میگیرد و در صورتی که به طور متوسط ذخایر خونی از هشت روز کمتر شد، به مردم اعلام عمومی در خصوص افزایش مراجعه برای اهدای خون صورت میپذیرد، تا ذخایر خونی به حالت متوسط و به حد مورد نظر برسد.
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به اینکه در مقاطع خاصی از سال سطح ذخایر خونی کاهش مییابد، بیان داشت: در برخی از فصول مثل تابستان به دلیل گرمای هوا و عوامل دیگر مثل افزایش میزان سفرها، ذخایر کاهش مییابد که مردم باید در این خصوص توجه ویژهای داشته باشند.
همه خونهای اهدایی به دقت غربالگری می شوند
ابوالقاسمی در ادامه با بیان اینکه سازمان انتقال خون ایران در خصوص انتخاب اهداکننده و پذیرش خون اهدا شده یکی از دقیقترین سیستمها را دارد، خاطر نشان کرد: خونهای اهدا شده از سوی داوطلبان، به دقت مورد غربالگری و آزمایشات متعددی همچون بیماریهای عفونی قرار میگیرد و در صورت نبود آلودگی به افراد نیازمند تزریق میشود.
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