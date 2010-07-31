حضور 70 درصدی بانوان در فعالیتهای قرآنی/ تربیت قرآنی مهمترین هدف است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن اظهار داشت: امسال قرار است سه مرکز مشاوره قرآنی در تهران راهاندازی شود و از سال 90 نیز این مراکز در کلیه استانا و شهرستانها توسعه یافته و گسترش مییابد.
وی مهمترین برنامه امسال این سازمان را راهاندازی مراکز مشاوره قرآنی اعلام کرد و افزود: بسیاری از مراکز مشاوره در کشور بر اساس اصول و تعالیم نظام غرب پایهریزی شده است در صورتی که ما در قرآن راهکار اساسی و روشنی برای رفع مشکلاتی که مردم درگیر آن هستند داریم که باید از آنها استفاده کنیم.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور گفت: اصلیترین موضوع ما در بحث قرآنی این است که باید به سمتی برویم که تمام فعالیتها و کارهای قرآنی نتیجه و ثمرهاش به تربیت قرآنی ختم شود.
قره شیخلو ادامه داد: به همین خاطر دورههای خاصی را طراحی کردهایم که در حال اجراست و امیدواریم از سال آینده در کل کشور این برنامه گسترش یابد.
وی ادامه داد: در کنار این برنامه از سال جاری اقدام به راهاندازی کارگاههای آموزش مهارت زندگی قرآنی کردهایم تا بتوانیم مردم را با الگوها و شاخصههای زندگی سالم توصیه شده در دین اسلام بهتر و بیشتر آشنا کنیم.
رئیس سازمان دارالقرآن کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به استقبال 70 درصدی بانوان از برنامههای قرآنی یادآور شد: 70 درصد استقبالکنندگان برنامههای قرآنی در کشور را بانوان تشکیل میدهند.
قره شیخلو گفت: اگر شاهد افزایش اعتبارات قرآنی و گسترش فرهنگ معنوی در کشور هستیم به تبع آن تاثیرگذاری این افزایش بودجه را در برنامههای قرآنی بانوان نظارهگر هستیم که حضور آنها پر رنگتر و گستردهتر است.
وی گفت: در بخش بانوان از ظرفیتهای خوبی در بعد نیروی متخصص اعم از قاریان، حافظان و مدرسان برخورداریم که امیدواریم امسال با اختصاص بودجه مناسب قرآنی در کشور روند توسعهای خوبی را در این بخش شاهد باشیم.
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