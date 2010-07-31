به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یو پی آی، گروهی با عنوان " اسلامی شدن آمریکا را متوقف کنید" بودجه این آگهی ها را که روی وسائل حمل و نقل عمومی در سانفرانسیسکو، نیویورک و میامی نصب شده تأمین کرده است.

در سانفرانسیسکو بیش از 125 نفر از رهبران دینی بیانیه ای امضا کرده و این آگهی را با عنوان اسلام هراسانه تقبیح و اظهار داشتند این اقدام به ترویج ترس علیه مسلمانان آمریکایی کمک می کند.

این آگهی در پاسخ به آگهی از سوی یک گروه اسلامی طراحی شده که مضمون آن معرفی اسلام بود. این آگهی نوشته ای روی اتوبوسهای شهری بود که تأکید می کرد: "راه زندگی آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد. اسلام. پرسشی دارید؟ پاسخ خود را دریافت کنید."

مدیر اجرایی این گروه مدعی شده که نصب آگهی اسلام هراسانه با هدف حمایت از آزادی دینی روی اتوبوسها نصب شده است. این درحالی است که بسیاری از گروههای حمایت از ادیان اظهار می دارند این آگهی تنها به ترس و تعصب علیه مسلمانان دامن می زند.

استیو اسپریتزر مدیر برنامه گروه بین دینی تکثر و فراگیری در دیترویت گفت: در فضای پس از یازدهم سپتامبر رویکردهای ضد اسلامی به نوعی دربردارند منافع سیاسی و غیر مادی است.