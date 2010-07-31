ورشکستگی کشاورزان بدلیل واردات بی رویه/ فرار سرمایه از بخش کشاورزی

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: ناهماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی باعث واردات بی‌رویه شده است که بیشتر این مسائل به وزارت بازرگانی بازمی ‌گردد.

این نماینده ضمن اشاره به این مطلب که اعضای کمیسیون کشاورزی مشکلی با واردات ندارند، گفت: مخالف واردات نیستیم بلکه معتقدیم بر اساس نیاز کشور باید واردات صورت گیرد و برای این واردات ابتدا باید میزان مصرف سرانه مردم کشور را استخراج کنیم و اگر نیازی احساس شد کالای دامی و کشاورزی وارد کنیم نه اینکه بدون حساب و کتاب مجوز واردات بدهیم و تولید داخلی را از بین ببریم.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر گفت: چه معنایی دارد که وقتی یک سال وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی در مورد تولید یک میوه یا یک قلم کالای کشاورزی سرمایه گذاری می کند همان سال وزارت بازرگانی دست به واردات همان میوه یا کالای کشاورزی بزند و اقتصاد کشاورزان را با مشکل مواجه کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از برگزاری جلسات متعدد اعضای کمیسیون کشاورزی با وزرای بازرگانی و جهاد کشاورزی برای جلوگیری از واردات بی رویه خبر داد و گفت: تابه حال در چندین جلسه در خصوص این موضوع صحبت کرده ایم و متاسفانه مشکل ناهماهنگی بین این دو وزارتخانه همچنان باقیست و هر یک از این دو توپ را به زمین دیگری می اندازند.

عزتی راه حل مشکل واردات بی رویه محصولات دامی و کشاورزی را در واگذاری اختیار واردات اقلام دامی و کشاورزی به جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: از آنجا که وزارت جهاد کشاورزی بیشتر در جریان مشکلات بخش کشاورزی قرار دارد بهتر می توان این موضوع را کنترل کند.

وی هچنین افزود: البته وزارت بازرگانی باید در مورد واردات بی رویه و زیانهایی که از این بابت متوجه بخش کشاورزی و تولیدات داخلی شده است، پاسخگو باشد.