روند صعودی تلفات نیروهای خارجی در افغانستان/ جولای مرگبارترین ماه جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پنجشنبه و جمعه گذشته در نتیجه چهار حمله در جنوب افغانستان شش پرسنل نظامی ارتش آمریکا در این کشور کشته شدند.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال 2010 تاکنون 265 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شدند که از این تعداد 66 نفر در ماه جولای جان خود را از دست داده اند.

پس از سیر نزولی آمار تلفات نظامیان آمریکایی در بهار گذشته در افغانستان، اخیرا شاهد کشته شدن 19 آمریکایی در ماه آوریل، 34 نفر در ماه مه و 60 نفر در ماه ژوئن بودیم که این موضوع نشان دهنده سیر صعودی تلفات نظامیان ایالات متحده در این کشور جنگ زده است.

آمار تلفات ناتو طی ماه گذشته در افغانستان به 104 نفر رسید که از این تعداد 60 نفر آمریکایی بودند و تلفات ماه جاری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به 89 نفر رسید که از این تعداد 66 نفر از ایالات متحده بودند.

در این بین تلفات غیرنظامیان در افغانستان نیز هر روز افزایش می یابد، بطوری که پلیس روز گذشته به سوی صدها نفر از مردم که در پی کشته شدن غیرنظامیان توسط وسایل نقلیه نیروهای آمریکایی دست به تظاهرات زده بودند، تیراندازی کرد.

یکی از مقامات پلیس افغانستان که در صحنه این تصادف حضور داشت، گفت: چهار غیرنظامی در تصادفی در کابل توسط وسایل نقلیه نیروهای آمریکایی زیر گرفته شدند، این درحالی است که سفارت آمریکا تنها از وضعیت نامساعد جسمانی مجروحین خبر داده است.