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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۶

در سالجاری ؛

22 پروژه زیربنایی برای معادن کشور اجرایی می‌شود

مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی ایران اعلام کرد 9 پروژه برق‌رسانی و 13 پروژه راه‌سازی برای معادن کشور در دست طراحی است که در سالجاری وارد مرحله اجرایی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، علی صدیقی‌فر گفت: برای اجرای 22 پروژه زیربنایی یاد شده در مجموع حدود 430 میلیارد ریال از محل منابع عمومی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: همچنین براساس مصوبات سفرهای استانی هیات دولت 21 مصوبه در 18 استان با 900 میلیارد ریال تکلیف شده که برای زیربناهای معدنی سرمایه‌گذاری شود که به مشاور ابلاغ شده و 52 پروژه برای آن تعریف شده است.
 
صدیقی‌فر خواستار تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح‌های زیربنایی معادن شد و تصریح کرد: در برنامه چهارم به یک بانک اطلاعات پتانسیل معدنی دست یافتیم لذا در صورت تامین اعتبارات لازم، روند اجرایی طرح‌ها شتاب بیشتری خواهد گرفت.
 
طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی ایران براساس سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن و برنامه چهارم به منظور ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق معدنی و برای دستیابی به بهره‌برداری بهینه از معادن تعریف شده است.
کد مطلب 1125549

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