داستان های برگزیده نمایشگاه "کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام شورای کتاب کودک "بیداری خرگوش‌های سفید" نوشته سید نوید سید علی اکبر، "معصومه، دختری که عینک سیاه می‌‌زد" نوشته علی ناصری و "جیک‌جیک‌های گمشده" نوشته احمد اکبرپور سه برگزیده نهایی بخش داستان دومین نمایشگاه "کتاب‌های برگزیده برای کودکان با نیازهای ویژه" شناخته شدند.

به گفته ناهید جباری، دبیر اجرایی بخش داستان نمایشگاه، این سه داستان از میان 55 اثر رسیده به دبیرخانه نمایشگاه انتخاب شدند و برای تصویرسازی در اختیار گروه کارشناسان تصویر شورا قرار گرفتند. داستان‌های برگزیده همراه با تصویرسازی‌ها در نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهند شد.

داوری بخش داستان نمایشگاه کتاب‌‌های برگزیده برای کودکان با نیازهای ویژه را فروغ‌الزمان جمالی، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، ناهید معتمدی، کارشناس ارشد فرهنگ و زبان شناسی باستان، پروین (ناهید) رئوفی، کارشناس فلسفه و ادبیات فارسی، شکوه حاجی نصرالله، نویسنده، منتقد و مدرس ادبیات کودکان و مسعود ناصری دریایی، کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی بر عهده داشتند که همگی از اعضای شورای کتاب کودکند و در زمینه بررسی و پژوهش ادبیات کودکان و نوجوانان فعالیت دارند.

همچنین از مشاوره استادان باتجربه دانشگاه، دکتر طلعت کاویان‌پور استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و دکتر فریده ترابی میلانی استاد آموزش و پرورش استثنائی بهره گرفته شده است.

دومین نمایشگاه کتاب‌های برگزیده برای کودکان با نیازهای ویژه، مهر تا آذر امسال از سوی شورای کتاب کودک در تهران، اصفهان و گرگان برگزار می‌شود و شامل بخش‌های گوناگونی چون کتاب، دست‌نوشته، مقاله، فیلم، عکس، اسباب‌بازی، نقاشی و کارگاه‌های اجرایی و سخنرانی است.