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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

گفتگوی ویژه مهر با "راواناک":

آمریکایی‌ها دوست دارند در ایران کشتی بگیرند

آمریکایی‌ها دوست دارند در ایران کشتی بگیرند

رئیس فدراسیون کشتی آمریکا سطح رقابت‌های کشتی جام عبدالله موحد و امامعلی حبیبی را بالا پیش بینی کرد و هدف از حضور تیم کشورش در این رقابت‌ها را حضور در میدانی ممتاز برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام عبدالله موحد و امامعلی حبیبی روزهای 9 و 10 مرداد ماه در سالن ورزشی جهان پهلوان امامعلی حبیبی قائمشهر برگزار می شود.

"جیم راواناک" رئیس فدراسیون کشتی آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر که از طریق ایمیل صورت گرفت گفت: ایران یکی از قدرت‌های برتر کشتی جهان محسوب می شود و رقابت ما با این تیم به یک سنت قدیمی بازمی گردد. هدف اصلی آمریکا از حضور در رقابت‌های جام عبدالله موحد و امامعلی حبیبی، رقابت در یک میدان سطح بالا با کشتی گیرانی تراز بالاست.

وی در ادامه افزود: آمریکا همواره علاقمند به حضور در رقابت‌های کشتی ایران است. ایرانی‌ها بسیار مهمان نوازند. کشور ایران همواره جزء سرآمدان کشتی جهان است و ما از اینکه می خواهیم در رقابت‌های این کشور به میدان برویم هیجان‌زده هستیم.

فهرست نفرات تیم آمریکا که از سوی راواناک در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته به این شرح است:
کولمن اسکات (60 کیلوگرم)، ترنت پائولسن (74 کیلوگرم)، ریموند جردن (84 کیلوگرم)، پت کامینس (96 کیلوگرم)، تامی رولندس و ترول دلاگنف (هر دو 120 کیلوگرم) کشتی گیران آمریکا در این دوره از رقابت ها هستند. این تیم را بیل زادیک هدایت خواهد کرد.

اولین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام حبیبی و موحد با حضور بیش از 10 کشور خارجی از جمله آمریکا، گرجستان، بلغارستان، قرقیزستان، قزاقستان، آذربایجان، ترکیه، ارمنستان، بلاروس و جمهوری داغستان روسیه در استان مازندران برگزار می شود. این مسابقات در سالن چهار هزار نفری و تازه تاسیس امامعلی حبیبی شهرستان قائمشهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1125572

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