به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان تاک با شرکت هنرمندان استانهای اصفهان، بوشهر، تهران، چهار محال و بختیاری، خوزستان، فارس، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و همدان برگزار می‌شود.

فیلم کوتاه، عکس، فیلمنامه و پوستر فیلم بخشهای این جشنواره را تشکیل می‌دهند و ارتقای سطح آگاهی، تجربه و بینش نسل جوان برای نیل به سینمای ملی با هدف بسط و تعمیم ارزش های والای دینی و هویتی، دستاوردهای جدید علمی، ظرفیت‌های فرهنگی، تمدنی، تاریخی و جغرافیایی کشور با نگاه پرورش هنرمندان متعهد، خلاق و توانمند که موجب دستیابی به آثار فاخر فیلم کوتاه می‌شود و معرفی و ارزیابی بهترین تولیدات فیلم کوتاه یکساله در مناطق از اهداف برپایی این جشنواره است.

در این جشنواره 12 عنوان جایزه در بخش فیلم، چهار جایزه در بخش فیلمنامه، چهار جایزه در بخش عکس و سه عنوان جایزه در بخش پوستر فیلم برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است و برگزیدگان بخش فیلم به صورت مستقیم به بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه پیدا می‌کنند.

دهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان، منطقه سه تاک توسط انجمن سینمای جوانان ایران و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برگزار می‌شود.