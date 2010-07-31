اسد و بری درباره تهدیدات رژیم صهیونیستی رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، بشار اسد که به همراه "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان سعودی روز گذشته وارد بیروت شده بود با نبیه بری دیدار کرد.

در این دیدار که در کاخ بعبدا انجام شد تحولات مثبت دمشق و بیروت و توسعه روابط دوجانبه به گونه ای که در راستای منافع مشترک باشد و خواسته ها و اهداف دو ملت را برآورده کند مورد بررسی قرار گرفت.

بشار اسد همچنین بر اهمیت حفظ وحدت لبنان و استقلال و حاکمیت آن در برابر توطئه ها و تهدیدات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

گفتنی اسد بشار اسد و عبدالله بن عبدالعزیز در سفر مهم خود به لبنان بر حمایت از این کشور در مقابل تهدیدات رژیم صهیونیستی و حفظ وحدت و اسقلال لبنان تاکید کردند و به توطئه های موجود در منطقه برای برانگیختن فتنه های طائفه ای و مذهبی هشدار دادند.