به گزارش خبرنگار مهر، مراحل فنی این فیلم سینمایی به پایان رسیده و "بعد از ظهر سگی سگی" آماده نمایش شده است. این فیلم عید فطر اکران عمومی می‌شود.

رضا عطاران، مجید صالحی، بهاره رهنما، علی صادقی، سعید آقاخانی، مهران رجبی، فرناز رهنما، امیر نوری، مرتضی ضرابی، محسن کیایی، شیرین ایزدی، کیمیا حقیقی و آرین ریسباف بازیگران این فیلم هستند.

داستان "بعد از ظهر سگی سگی" درباره یک فارغ‌التحصیل رشته مهندسی مکانیک است که در صنعت خودروسازی طرحهایی ارائه کرده اما کسی به او بها نمی‌دهد. او برای اینکه حرف خود را به گوش مسئولان برساند بازی خطرناکی را آغاز می‌کند که منجر به گروگانگیری می‌شود.



عوامل تولید "بعد از ظهر سگی سگی" عبارتند از نویسنده و کارگردان: مصطفی کیایی، مدیر فیلمبرداری: رضا رخشان، طراح صحنه و لباس: رضا حاجی‌درویش، صدابردار: حسین غفاری، طرح گریم: مهری شیرازی، مدیر تولید: سعید دلیری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: هومن خواجه‌نوری، جلوه‌های ویژه میدانی: علیرضا قره‌خانی وعکاس: نوید سجادی حسینی.