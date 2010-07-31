تناقض در آمار درآمدهای عراق / آمریکا در مورد هزینه ها توضیح نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا ) مسئول اصلی صرف هزینه های مربوط به بازسازی عراق بوده که عمده آن از فروش نفت به دست آمده است.

بر اساس این گزارش، کل مبلغ اختصاص یافته در عراق برای بازسازی در این دوره که از راه فروش نفت و برخی کمک ها بدست آمده بود 9 میلیارد و 100 میلون دلار بوده است.

بر همین اساس پنتاگون هم اکنون توضیح و مدرکی درباره نحوه خرج کردن هشت میلیارد و 700 میلون دلار از سال 2004 تا 2007 ندارد.

در این گزارش که توسط نهاد "بازرس ویژه نظارت بر امر بازسازی عراق" منتشر شده آمده است : ارتش عراق نیز هیچ فاکتوری درباره دو میلیارد و 600 میلون دلاری که مدعی است صرف بازسازی کرده در دست ندارد و مابقی هزینه ها نیز آنگونه که وزارت خزانه دارایی آمریکا مقرر کرده هزینه نشده است.

این نهاد دلیل عدم وجود گزارش های معتبر درباره نحوه صرف هزینه ها را وجود مسائلی چون رشوه، سوء مدیریت، بی دقتی در نحوه صرف هزینه ها و فساد موجود در دستگاه ها توصیف کرده است.

به نوشته لس آنجلس تایمز، انتشار این گزارش می تواند برای کنگره آمریکا که بودجه ای برابر با 53 میلیارد دلار را برای بازسازی عراق اختصاص داده نکته ای منفی محسوب شود.

این گزارش در حالی منتشر می شود که در اسفندماه سال گذشته بازرسان عراقی و آمریکایی از گشوده شدن 50 پرونده جدید رشوه خواری و فساد در پروژه های بازسازی عراق که در اغلب آنها آمریکائیها دخیل بوده اند خبر دادند.

این پرونده های جدید مربوط به انتقال حجم انبوهی از پول در بانکها، قراردادهای زمین، پرداخت وام ها، و حتی جراحی های پلاستیک است که توسط برخی آمریکائیها صورت گرفته است. پرداخت رشوه و فساد در پروژه هایی انجام گرفته که ارزش مالی آنها بالغ بر 150 میلیارد دلار است.

در همان زمان سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد که 50 آمریکایی که در عراق فعالیت می‌کردند، به علت فساد اداری و مالی محکوم شده‌اند.

در حال حاضر پرونده های زیادی درباره فساد و پرداخت رشوه از سال 2003 به بعد یعنی زمان حمله آمریکا به عراق وجود دارد اما این پرونده های جدید پیش بینی های بازرسان را به اثبات می رساند، بازرسان پرونده های فساد در عراق می گویند: هرج و مرج، اشتباهات بیشمار، استفاده گسترده از پول نقد در پروژه های بازسازی عراق، این اجازه را به تعداد زیادی از آمریکائیهایی که رشوه دریافت کرده و یا اقدام به پول دزدی می کنند داده تا به رغم کسب مال زیاد از پرداخت مالیات در امان باشند.

بر همین اساس، مقامهای نظامی و دولتی آمریکایی که پس از اشغال عراق سمتهای اجرایی این کشور را به دست گرفته بودند، پس از پایان ماموریتهای خود به فعالان بزرگ تجاری تبدیل شده اند.

بر اساس این گزارش، افرادی مانند "زلمای خلیل زاد" سفیر سابق آمریکا در عراق و ژنرال بازنشسته"جی گارنر" که طرح بازسازی سریع عراق پس از اشغال را در کارنامه خود دارد، از جمله کسانی هستند که پس از پایان ماموریتهای خود، فعالیتشان را به عرصه اقتصادی این کشور کشانده اند.