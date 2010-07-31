اعتراض دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد به کم بودن حقوق کارورزی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از افراد معترض در تماس با خبرگزاری مهر با اشاره به علت این تجمع یادآور شد: حقوق کارورزی دانشجویان پزشکی سال آخر در دو سال اخیر برای دانشجویان مجرد و متاهل افزایش داشته است اما این افزایش برای دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد تاکنون اعمال نشده است.

وی اضافه کرد: تعدادی از کارورزان (انترن) دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شاهد در اعتراض به این اختلاف حقوق خود با سایر کارورزان در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در این تجمع شرکت کرده اند.

این دانشجو خاطرنشان کرد: این تجمع از صبح امروز شنبه 9 مرداد داد و به صورت عدم حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان شهید مصطفی خمینی وابسته به دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شاهد انجام شد.

وی درباره توضیح علت این موضوع از سوی مسئولان دانشگاه یادآور شد: مسئولان دانشگاه تاکید می کنند که دانشگاه شاهد هیئت امنایی است و جلسات هیئت امنا منظم برگزار نمی شود و نمی توان تصمیم افزایش حقوق کارورزان را در آن به تصویب رساند.

این دانشجو اضافه کرد: در حال حاضر حقوق کارورزان مجرد دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور با افزایش صددرصدی از 90 هزار تومان به 180 هزار تومان افزایش یافته و کارورزان متاهل نیز 250 هزار تومان دریافت می کنند اما در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شاهد این افزایش حقوق اعمال نشده است.

به گزارش مهر، دانشکده پزشکی شاهد از سال 1371 با هدف تربیت پزشک عمومی بر اساس مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با پذیرش 48 دانشجو فعالیت خود را آغاز کرد. تا اردیبهشت سال جاری 368 دانشجو در مقطع دکتری حرفه ای پزشکی از این دانشگاه دانش آموخته شده اند.