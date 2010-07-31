  1. هنر
۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

در سالن رودکی /

کنسرت ارکستر مجلسی جوانان برگزار می شود

کنسرت ارکستر مجلسی جوانان به رهبری بهروز وحیدی آذر در تاریخ 11 مرداد ماه ساعت 20 در سالن رودکی برگزار می شود.

بهروز وحیدی آذر رهبر ارکستر مجلسی جوانان با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت در تهران به خبرنگار مهر گفت : این کنسرت در دو بخش برگزار می شود در بخش نخست مقدمه ای از قطعات موزارت با تکنوازی ویولن گلنوش اخوان اجرا می شود و در ادامه قطعه سرناد موزارت (آلگرو- رومانس- منوئت-روندو) و کنسرتو ویولن در سل ماژور (آلگرو- آداجیو- روندو) نواخته خواهد شد؛ در بخش دوم هم سرناد در می ماژور (مودراتو- والس- اسکرتزو- لارگتو) از آثار آنتون دورژاک به اجرا در خواهد آمد.

این رهبر ارکستر در ادامه صحبت های به اجرای ارکستر فیلارمونیک ارومیه اشاره کرد و گفت : پس از برگزاری کنسرت در تهران نخستین اجرای ارکستر فیلارمونیک ارومیه را در دو شب در تاریخ 15 و 16 مردادماه در تالار شمس این شهرستان رهبری خواهم کرد.

وحیدی آذر در ادامه افزود : در اجرای ارومیه سمفونی "روستایی" از آثار ویوالدی اجرا خواهد شد و در ادامه کنسرتو ویولن این آهنگساز با تکنوازی داود جهانگیری به روی صحنه خواهد رفت ؛ در بخش دوم هم قطعاتی از آثار توماسو آلبینونی اجرا می شود و قطعه پایانی این کنسرت هم به اجرای قطعه "ساراباند" از آثار جرج فردریک هندل اختصاص دارد.

