کنسرت ارکستر مجلسی جوانان برگزار می شود

بهروز وحیدی آذر رهبر ارکستر مجلسی جوانان با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت در تهران به خبرنگار مهر گفت : این کنسرت در دو بخش برگزار می شود در بخش نخست مقدمه ای از قطعات موزارت با تکنوازی ویولن گلنوش اخوان اجرا می شود و در ادامه قطعه سرناد موزارت (آلگرو- رومانس- منوئت-روندو) و کنسرتو ویولن در سل ماژور (آلگرو- آداجیو- روندو) نواخته خواهد شد؛ در بخش دوم هم سرناد در می ماژور (مودراتو- والس- اسکرتزو- لارگتو) از آثار آنتون دورژاک به اجرا در خواهد آمد.

این رهبر ارکستر در ادامه صحبت های به اجرای ارکستر فیلارمونیک ارومیه اشاره کرد و گفت : پس از برگزاری کنسرت در تهران نخستین اجرای ارکستر فیلارمونیک ارومیه را در دو شب در تاریخ 15 و 16 مردادماه در تالار شمس این شهرستان رهبری خواهم کرد.

وحیدی آذر در ادامه افزود : در اجرای ارومیه سمفونی "روستایی" از آثار ویوالدی اجرا خواهد شد و در ادامه کنسرتو ویولن این آهنگساز با تکنوازی داود جهانگیری به روی صحنه خواهد رفت ؛ در بخش دوم هم قطعاتی از آثار توماسو آلبینونی اجرا می شود و قطعه پایانی این کنسرت هم به اجرای قطعه "ساراباند" از آثار جرج فردریک هندل اختصاص دارد.