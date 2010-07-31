چابکسواران برتر هفته پنجم کورس تابستانه گلستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این هفته از رقابتها با شرکت 64 رأس اسب ورزشی از نژادهای ترکمن و دوخون در شش دور به مسافت هزار متر برگزار شد.

در دوره اول ویژه اسب‌های سه تا پنج ساله، نژاد ترکمن، ملکه ترکمن با چابکسواری قربان محمد اودک، آهو خانوم با عبدالاسحاق کم و آهوناز با عبدالناصر قزل اول تا سوم شدند و در دور دوم اسب‌های دو ساله، نژاد دوخون،فستیول با چابکسوارعیدمحمد غراوی، امپلیو با عبدالاسحاق کم و رزیسکی با یاسر جرجانی اول تا سوم شدند.

دور سوم (اسبهای دو ساله، نژاد دوخون)، دوما، با علی اونق، کینگ ولف با قربان محمد اودک و قلیچ خان با یاسر جرجانی، دور چهارم (اسبهای سه ساله، نژاد دوخون)، بلیندا با عنایت الله قللرعطا، غرور با یوسف دهش و رها با کمال دالیجه عطا و دور پنجم (اسبهای سه ساله، نژاد دوخون) ، مهسا با قربان محمد اودک، گل وین با یاسر جرجانی و دازمهین با عیدمحمد غراوی برتر شدند.

دور ششم (اسبهای سه تا پنج ساله، نژاد دوخون)، پانیل با احمد پقه، ملکه یلقی با عبدالاسحاق کم و همای قوش با یاسر جرجانی اول تا سوم شدند.

در این هفته اسب های عالم تاج (در دور اول)، آکسور (در دور سوم) و بالتیکا (در دور پنجم) شرکت نکردند.

در پایان این هفته از مسابقات چابکسوار قربان محمد اودک با کسب دو عنوان قهرمانی و یک نائب قهرمانی در مجموع با 20 امتیاز به عنوان بهترین چابکسوار لقب گرفت.