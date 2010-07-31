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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

خلیلیان اعلام کرد:

حذف یارانه‌های سموم شیمیایی فرصت طلایی برای محققان

حذف یارانه‌های سموم شیمیایی فرصت طلایی برای محققان

وزیر جهاد کشاورزی حذف یارانه‌های سموم شیمیایی و اختصاص درصدی از آن برای کاهش مصرف سموم شیمیایی پرخطر را فرصتی طلایی برای محققین دانست تا به توسعه روشهای کنترل بیولوژیک بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام صادق خلیلیان به نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران آمده است: ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم و روند شتابان افزایش تمایل جامعه برای استفاده از فضای سالم و عاری از بقایای سموم رسالت شما برای معرفی راهکارهای کاهش مصرف سموم و ارائه فناوریهای کنترل غیر شیمیایی و به ویژه بیولوژیک آفات را سنگین تر از گذشته می کند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: به علاوه ظرفیتها و تکالیف قانونی تصریح شده در سند چشم انداز مبنی بر رسیدن به امنیت غذایی و تامین غذای سالم و نیز برنامه پنجم توسعه مبنی بر زیر پوشش قرار دادن حداقل 25 درصد از تولیدات زراعی و باغی در قالب برنامه مدیریت تلفیقی آفات ایجاب می کند که اساتید، محققین، کارشناسان و فعالین بخش خصوصی با رویکردی همگرایانه و با استفاده از ظرفیت های موجود برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده تلاش کنند.

در بخش دیگری از این پیام می خوانیم: در چنین رویکردی هدف تنها افزایش تولید و تحقق امنیت غذایی نیست؛ بلکه تضمین سلامت غذایی، پیش شرط افزایش تولید و امنیت غذایی تعیین شده است. خوشبختانه شعار اصلی این کنگره (غذای بهتر، غذای بیشتر) نیز در راستای رویکرد برنامه های توسعه و سند چشم انداز طرح شده است.

به اعتقاد خلیلیان، مصرف نابجا و استفاده از سموم پرخطر در گذشته عوارض متعددی نظیر افزایش هزینه کنترل آفات، افزایش تولید، مشکلات زیست محیطی و بهداشتی، وجود بقایای سموم در آب، خاک و محصولات تولیدی و بروز بیماری های مختلف در انسان را به جا گذاشته است.

همچنین برای رفع چنین مشکلاتی و با هدف سامان دهی روشهای کنترل آفات و جایگزینی روشهای سازگار با محیط زیست دولت با حذف یارانه های سموم شیمیایی، اختصاص درصدی از آن برای کاهش مصرف سموم شیمیایی پرخطر و جایگزینی روشهای کنترل غیر شیمیایی به خصوص بیولوژیک آفات اقدام کرد.

در ادامه این پیام تصریح شده است: این اقدام فرصتی برای محققین، اساتید، کارشناسان و مدیران فراهم کرده است که با تکیه بر توانمندی داخلی نسبت به تقویت زیرساختهای علمی و فنی روشهای کنترل بیولوژیک و نیز توسعه راهکارهای مبتنی بر استفاده از آفت کش های کم خطر و سازگار با محیط زیست اقدام کنند.

بنابراین پیام وزیر جهادکشاورزی، برنامه های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی بستر مناسبی برای حرکت هماهنگ، منسجم و هدفمند فراهم کرده است که تحقق کامل اهداف آنها در گرو همکاری تمامی گروه های ذی نفع و مرتبط با گیاه پزشکی است.

کد مطلب 1125595

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