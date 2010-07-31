به گزارش خبرنگار مهر، در پیام صادق خلیلیان به نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران آمده است: ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم و روند شتابان افزایش تمایل جامعه برای استفاده از فضای سالم و عاری از بقایای سموم رسالت شما برای معرفی راهکارهای کاهش مصرف سموم و ارائه فناوریهای کنترل غیر شیمیایی و به ویژه بیولوژیک آفات را سنگین تر از گذشته می کند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: به علاوه ظرفیتها و تکالیف قانونی تصریح شده در سند چشم انداز مبنی بر رسیدن به امنیت غذایی و تامین غذای سالم و نیز برنامه پنجم توسعه مبنی بر زیر پوشش قرار دادن حداقل 25 درصد از تولیدات زراعی و باغی در قالب برنامه مدیریت تلفیقی آفات ایجاب می کند که اساتید، محققین، کارشناسان و فعالین بخش خصوصی با رویکردی همگرایانه و با استفاده از ظرفیت های موجود برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده تلاش کنند.

در بخش دیگری از این پیام می خوانیم: در چنین رویکردی هدف تنها افزایش تولید و تحقق امنیت غذایی نیست؛ بلکه تضمین سلامت غذایی، پیش شرط افزایش تولید و امنیت غذایی تعیین شده است. خوشبختانه شعار اصلی این کنگره (غذای بهتر، غذای بیشتر) نیز در راستای رویکرد برنامه های توسعه و سند چشم انداز طرح شده است.

به اعتقاد خلیلیان، مصرف نابجا و استفاده از سموم پرخطر در گذشته عوارض متعددی نظیر افزایش هزینه کنترل آفات، افزایش تولید، مشکلات زیست محیطی و بهداشتی، وجود بقایای سموم در آب، خاک و محصولات تولیدی و بروز بیماری های مختلف در انسان را به جا گذاشته است.

همچنین برای رفع چنین مشکلاتی و با هدف سامان دهی روشهای کنترل آفات و جایگزینی روشهای سازگار با محیط زیست دولت با حذف یارانه های سموم شیمیایی، اختصاص درصدی از آن برای کاهش مصرف سموم شیمیایی پرخطر و جایگزینی روشهای کنترل غیر شیمیایی به خصوص بیولوژیک آفات اقدام کرد.

در ادامه این پیام تصریح شده است: این اقدام فرصتی برای محققین، اساتید، کارشناسان و مدیران فراهم کرده است که با تکیه بر توانمندی داخلی نسبت به تقویت زیرساختهای علمی و فنی روشهای کنترل بیولوژیک و نیز توسعه راهکارهای مبتنی بر استفاده از آفت کش های کم خطر و سازگار با محیط زیست اقدام کنند.

بنابراین پیام وزیر جهادکشاورزی، برنامه های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی بستر مناسبی برای حرکت هماهنگ، منسجم و هدفمند فراهم کرده است که تحقق کامل اهداف آنها در گرو همکاری تمامی گروه های ذی نفع و مرتبط با گیاه پزشکی است.