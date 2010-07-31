جوان بودن احزاب دلیل ضعیف فرهنگ نقد در کشور است/ توصیه به مجلس و دولت

حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه احزاب و گروههای سیاسی انتقادها را باید وارد فضای مدنی کنند، افزود: در برخی موارد انتقادها در جامعه، خام، و از درون عامه مردم شکل می گیرد این در حالیست که احزاب و گروههای سیاسی باید این انتقادها را وارد فضای مدنی کرده و آنگاه، مطرح کنند.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در خانه ملت گفت : در همه جوامع موضوع نقد و اعتراض وجود دارد، اما جوامعی موفق تر هستند که بتوانند ضمن وجود فضای نقد، از امکان تشکیل یک حوزه عمومی برای شنیدن اعتراضات و پاسخ منطقی به آن برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه در جامعه ای که فضای گفتمان آزاد وجود داشته باشد، نقد و اعتراض نیز به خوبی مدیریت می شود، اظهار داشت: در بیان نقد و اعتراض باید به اصول ذاتی آن که همانا، توجه به منافع ملی، امنیت ملی، امنیت مردم و دیگر موارد اینچنینی است توجه داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: نقد باید در راستای تحکیم و نه تزلزل باشد و باید با حفظ حرمت و آزادی مردم انجام شود.

به عقیده فلاحت پیشه، نقد نباید به معنای طرح ناسالم اعتراضات و انتقادات در جامعه باشد.

وی تاکید کرد: نقد باید کاملا ریشه ای و با اهداف بومی و داخلی باشد و براساس نیاز طبیعی داخل کشور و به گونه ای که مورد سوء استفاده خارجی قرار نگیرد ، مطرح شود.

نماینده مردم اسلام آباد غرب با بیان اینکه دولت، مجلس و ارگان های مربوطه در نظام چند تکلیف در زمینه فرهنگ نقد و اعتراض در جامعه دارند، ادامه داد: فضای نقد و اعتراض از سوی این ارگان ها باید آنقدر باز باشد که نقدها به دلیل طرح نشدن، تبدیل به تخریب نشود.

فلاحت پیشه اضافه کرد: وقتی انتقادها در ابتدا امکان مطرح شدن در جامعه داشته باشد، قبل از اینکه حالت تهاجمی به خود بگیرد، پاسخ منطقی پیدا می کند، و تهدیدها تبدیل به فرصت می شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید نگرش منفی نسبت به نقد داشته باشیم، گفت: نگاههای منصفانه باید شنیده شود و باید بپذیریم که افراد، گروهها و احزاب خواسته هایی دارند که قابل مدیریت است و باید از سوی دولت تامین شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بررسی و شنیدن نقد مانع از اعتراضی شدن آن می شود، معتقد است، بی توجهی به نقد موجب بروز اعتراض و بی توجهی به اعتراض موجب بروز شورش می شود.

فلاحت پیشه گفت: تعلل مسئولان در هر یک از مراحل گفته شده در روند نقد و بی توجهی به نظرات افراد جامعه، به همان میزان هزینه های مسئولان در این زمینه را افزایش می دهد.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ اعتراض و اعتراض پذیری در میان دو طرف جامعه باید شکل بگیرد، ادامه داد: مهمترین علت ضعف در فرهنگ نقد و نقدپزیری در کشور، ضعف در نهادهای واسط است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، جوان بودن نهادهای عمومی همچون احزاب و گروههای سیاسی را از علل ضعف در فرهنگ نقد و اعتراض عنوان کرد و افزود: در برخی موارد انتقادها در جامعه، خام، و از درون عامه مردم شکل می گیرد این در حالیست که احزاب و گروههای سیاسی باید این انتقادها را وارد فصای مدنی کرده و انگاه مطرح کنند.

وی در بیان اینکه فضای انتقاد پذیری از سوی مسئولان کشورتا چه میزان فراهم است، گفت: فضای انتقادپذیری در کشور بیش از بسیاری از کشورهای منطقه است، اما هنوز به شرایط ایده آل نرسیده ایم.

فلاحت پیشه تاکید کرد: باید برای فرهنگسازی در زمینه انتقاد و انتقادپذیری در کشور تلاش و بیش از پیش تمرین دموکراسی کنیم.