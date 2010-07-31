عباس مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد دیدار صبایقم برابر پرسپولیس گفت: این دیدار حساسیت خاص خود را دارد و هر تیمی که در نواختن ضربات آخر موفقتر ظاهر شود، حتما تیم پیروز بازی لقب میگیرد.
وی با اشاره به غیبت میرشفیعیان و فرزانه به دلیل مصدومیت در این دیدار، افزود: این اولین بازی خانگی ماست و با توجه به اینکه در بازی گذشته تحت هیچ شرایطی مستحق شکست نبودیم، سعی میکنیم با ارائه بازی منطقی، پرسپولیس را شکست داده و استارت پیروزیهایمان در فصل جاری را از این دیدار بزنیم.
سرپرست تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: پرسپولیس با توجه به داشتن مدیریت توانا، کادرفنی مجرب و جذب بهترین ستارههای لیگ، تیمی قدرتمند است اما ما از نقاط ضعف و قوت آنها مطلع هستیم و قطعا با همه توان برابر پرسپولیس به میدان میرویم تا نخستین پیروزی خود در لیگ دهم را بدست آوریم.
وی با بیان اینکه انتظارش از تماشاگران دو تیم این است که تنها تیم خود را تشویق کنند، تاکید کرد: بازیکنان صبا از انگیزه و اتحاد بالایی برخوردارند که با برتری مقابل پرسپولیس انتقام شکست تلخ جام حذفی که در سایه حوادثی از جمله باران، طوفان و قطع برق رقم خورد را از این تیم تهرانی بگیرند.
مرادی در پایان با بیان اینکه ورزشگاه یادگار امام (ره) قم آماده میزبانی دیدار صبای قم - پرسپولیس است، گفت: از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال تیم خوبی برای داوری این دیدار انتخاب شده که این مسئله هم میتواند به هر چه بهتر برگزار شدن بازی کمک کند.
دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و پرسپولیس در چارچوب هفته دوم از دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر، ساعت 20:45 فردا یکشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار میشود.
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