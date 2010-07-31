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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

"زخم شانه حوا" اواخر شهریورماه روی پرده می‌رود

"زخم شانه حوا" اواخر شهریورماه روی پرده می‌رود

فیلم سینمایی "زخم شانه حوا" به کارگردانی حسین قناعت اواخر شهریورماه اکران عمومی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی قرار بود از سوم خردادماه به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر روی پرده برود اما اکران آن سه ماه عقب افتاد. "زخم شانه حوا" اولین تجربه فیلمسازی حسین قناعت در حوزه سینمای دفاع مقدس است.

هومن سیدی در نمایی از "زخم شانه حوا"

در فیلم سینمایی "زخم شانه حوا" هومن سیدی، آهو خردمند، آسیه ضیایی، هادی دیباجی، مینا ساداتی، علی سلیمانی، زهیر یاری و سلیمه رنگزن بازی کردند. این فیلم داستانی درباره دفاع مقدس دارد.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، صدابردار: احمد صالحی، طراح صحنه و لباس: هومن معصومی، طراح گریم: فریدون کشن‌فلاح، موسیقی: سعید انصاری، صداگذاری : آرش قاسمی، برنامه‌ریز: مهرداد یزدانی، مدیر تولید: علی محمودی، تهیه‌کننده: حسن کلامی، محصول سازمان سینمایی حوزه هنری.
 
حسین قناعت پیشتر فیلم‌های "ماجراهای اینترنتی" و "من و نگین دات کام" را برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته است.
کد مطلب 1125605

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