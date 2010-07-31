کشورها مراقب شرارت آمریکا در دریاها باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری در جمع نخبگان ارشد یک اندیشکده سیاسی دفاعی در تبیین بیشتر این مسئله افزود: امید اصلی آمریکا و سایر دشمنان قسم خورده ایران اسلامی، به سرانجام رسیدن قطعنامه 1929 و رخنه در عزم تهران در برابر تحریم هاست و برای این منظور سناریوی جامعی که متن اصلی آن تبلیغات - پروپاگاندا و عملیات روانی و پیوست آن طرح های نظامی است را تدوین کرده اند.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور گفت: رصد کامل سناریو صحنه هایی که دشمن طراحی و ترسیم می کند مهم و ضروری است و باید همه مراقب باشند دچار فریب استراتژیک نشوند.

وی در ادامه با بیان این مسئله که عده ای نمی خواهند مسافر قطاری که به سوی پرتگاه در حرکت است را ببینند، تاکید کرد: دوران آمریکا و صهیونیست ها رو به زوال است و مخصوصات رژیم اشغالگر قدس هرگز تا این اندازه آسیب پذیر نبوده است. این موضوع از دید صاحب نظران پنهان نیست و بعضی عقلای آمریکایی و کسانی که خود نیز بر این قطار سوارند، بر آن صحه می گذارند.

وی در مورد اقدام اخیر تعدادی از نمایندگان آمریکا در تنظیم لایحه، ضد ایرانی 1553 بیان داشت: معمولا اقداماتی از این جنس در کنگره آمریکا دارای لایه های چندگانه ایست که بخشی از آن مربوط به رقابت قدرت در دو حزب حاکم آمریکا است ، لیکن در مجموع فاقد ارزش عملیاتی است و بیشتر در راستای پروپاگاندا از آن بهره برداری می شود.

جزایری در عین حال به سایر کشورها هشدار داد مراقب اقدامات شرورانه آمریکا و صهیونیست ها به خصوص در دریاها که سعی خواهند کرد آنها را با اسم دیگران تمام کنند، باشند.