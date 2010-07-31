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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

ایران 40 میلیون یورو به زیمبابوه کمک می کند

ایران 40 میلیون یورو به زیمبابوه کمک می کند

سفیر زیمبابوه در تهران از کمک 40 میلیون یورویی ایران به کشورش برای هزینه در بخش انرژی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پان افریکن، "نیکولاس کیتی کیتی" سفیر زیمبابوه در تهران گفته است که ایران این مبلغ را برای بخش انرژی، بانکداری و پروژه های صنعتی در کشورش هزینه خواهد کرد.

کیتی کیتی گفت: این مبلغ همچنین برای بازسازی نیروگاه اصلی زیمبابوه بمنظور افزایش تولید برق و کاهش سهمیه بندی و جیره بندی برق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

سفیر زیمبابوه با اشاره به کمک های مالی ایران به کشورش افزود: این تاسیسات منتظر ما هستند تا آنها را نجات دهیم. من اطمینان دارم که این به توسعه برنامه های اقتصادی ما کمک خواهد کرد.

وی همچنین از آغاز گفتگوهای کشورش با ایران برای دریافت خطوط اعتباری بیشتر، بمنظور احیای بخش های کشاورزی، بهداشت و فناوری زیمبابوه خبر داد.

کد مطلب 1125610

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