کابوسها را می توان تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک معلم زن 50 ساله آمریکایی به نام امیلی گورول برای دکتر "بری کراکو" بنیانگذار کلینیک خواب "پی.تی. اس. دی" و متخصص در عرصه مطالعات کابوسها کابوس خود را بدین شرح تعریف کرد: "سوار بر ماشینم با سرعت بسیار زیادی در خیابانهای یک شهر بزرگ می راندم و یک چیز خوفناک با کره های چشم غول پیکر در تعقیبم بود."

این مختصص خواب به جای اینکه از این زن بخواهد که تلاش برای کابوس ندیدن کند ضمن اینکه از وی دعوت کرد که به خواب خود ادامه دهد گفت: "چند دقیقه تمرکز کنید، چشمان خود را ببندید و رویای خود را آنطور که می خواهید تغییر دهید."

به این ترتیب، خودروی سیاه به یک کادیلاک سفید تبدیل شد که با یک سرعت معمولی و بدون تعقیب کننده به راه خود ادامه می داد. کره های چشم نیز به حبابهای صابونی تبدیل شدند که در آسمان رها بودند.

این تکنیک جدید "تسلط بر خواب" نام دارد که بخشی از "روش درمانی مرور تصویرسازی ذهنی"(IRT) است که ایده آن را این پزشک آمریکایی ارائه کرده است و می تواند برای درمان بیمارانی که از کابوس رنج می برند مورد استفاده قرار گیرد.

از چند سال قبل، کابوسها به عنوان یک بیماری مورد توجه قرار گرفته اند و محققان انواع مختلفی از درمانهای شناختی را برای کاهش بسامد و شدت و یا حتی حذف کابوسها ارائه کرده اند.

این درحالی است که به اعتقاد برخی از روانشناسان، حذف کابوسها به معنی "از دست دادن فرصت دریافت یک معنی و مفهوم خاص است." برای مثال در مورد "امیلی گورول"، تبدیل کره های چشم به حبابهای صابون موجب شد که بیمار هرگز نفهمد که آن چشمها قصد بیان چه مطلبی را داشتند.

براساس گزارش نیویورک تایمز، به گفته دکتر کراکو بین 4 تا 8 درصد از بزرگسالان از کابوسهای سریالی که حداقل یکبار در هفته تکرار می شوند رنج می برند که این رقم می تواند در سربازان سابق و یا قربانیان خشونتهای جنسی به 90 درصد برسد.

این دانشمند معتقد است که در درمان "استرس پس از حادثه" نیاز است که کابوسهای بیمار نیز درمان شود. به طوری که این محقق از تکنیک IRT برای درمان سربازان و نظامیانی که در عراق و افغانستان خدمت می کردند استفاده می کند.

این روانشناس در درمان این سربازان روشهای درمان رفتاری (مرور تصویر ذهنی) و درمان دارویی با استفاده از "پرازوسین" را در کاهش کابوسها باهم مقایسه کرد.

نتایج اولیه این بررسیها که بر روی 50 سرباز سابق انجام شده بود میزان اثربخشی هر دو درمان را نشان داد.

نتایج بعدی این تحقیقات تائید کرد که از میزان کابوسهای حدود 70 درصد از 100 بیمار تحت درمان پس از یک درمان دو تا چهار هفته ای با استفاده از تکنیک IRT تا حد چشمگیری کاسته شد.

"دایردر برت" روانشناس مدرسه پزشکی هاروارد مختصص در ارتباط میان تروما و رویاها در این خصوص اظهار داشت: "امروز می توان بر روی رویاها اثر گذاشت و حتی کابوسها را تغییر داد."