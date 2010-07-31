موفقیت دانش آموزان کرجی در المپیاد جهانی شیمی

غلامرضا نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: سید امیر حسن ناصری دانش آموز دبیرستان شهید سلطانی و هانیه صفری دانش آموز دبیرستان فرزانگان به ترتیب مدالهای طلا و نقره این مسابقه علمی را کسب کردند.

این مسئول ظرفیتهای آموزشی در این ناحیه را مثبت ارزیابی کرد و بر تقویت بیش از پیش آن تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: این مسابقات با شرکت 280 دانش آموز از 70 کشور در توکیوی ژاپن برگزار شد.

به گفته نجفی کشورهای چین، کره جنوبی، تایلند و آمریکا به ترتیب رتبه های اول تا چهارم این دوره از المپیاد را از آن خود کردند که ایران نیز که با احتساب مدالهای کسب شده در رتبه پنجم جهان ایستاد.

نجفی عنوان کرد: در این دوره از المپیاد شیمی منصور عابدینی و حسین کیانمهر به عنوان سرپرست و علیرضا شایسته به عنوان ناظر علمی، تیم دانش‌آموزی ایران را همراهی کردند.

وی خاطرنشان کرد: تیم دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران در دوره قبلی این المپیاد علمی که پارسال در شهر کمبریج انگلیس برگزار شد، 1 مدال طلا و3 مدال نقره کسب کرده بود.

در المپیاد شیمی جهانی که از 28 تیرماه تا ششم مردادماه جاری در شهر توکیو برگزار شد، علاوه بر درخشش دانش آموزان کرجی، محمدرضا امیرمشیری و حسین داداش آذر موفق به کسب مدال نقره شدند.