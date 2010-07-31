آذری و مدرس هنرمندان برگزیده جشنواره طنز و تبسم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامییه نخستین جشنواره طنز و تبسم که در روز جمعه هشتم مرداد، با حضور محمد‌حسین صوفی، معاونت صدای سازمان صدا و سیما، حمید شیخ محمدی مدیر شبکه ایران، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری ایران و چند تن از هنرمندان پیشکسوت عرصه طنز در محل اجلاس سران برگزار شد.

حمید شیخ محمدی مدیر شبکه ایران، ضمن ابراز خرسندی از دست اندرکاران برگزاری این فستیوال گفت: رسانه علاوه بر کارکردهای اطلاع رسانی و آموزشی در بخش تفریحی و سرگرم گردن مردم وظایف سنگینی را بر عهده دارد. از این رو رادیو نیز به عنوان یک رسانه تاثیر گذار، از انجام این امر خطیر، بی‌بهره نبوده که توجه مهندس ضرغامی و محمد حسین صوفی ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز گواهی برای این مدعا است.

وی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت و نقش موثر طنز در رسانه، رادیو ایران سعی بر آن دارد تا تعداد و میزان برنامه‌های خود را در این زمینه افزایش دهد. از این رو پخش بخشی از برنامه "جمعه ایرانی" در طول هفته و احیای برنامه "عصرانه" با اجرای داریوش کاردان، را در جدول برنامه های شبکه قرار داده ایم.

در این مراسم محمد حسین صوفی معاون صدای سازمان صدا و سیما با بیان اینکه انسان توسعه گرا، انسانی شاد، سرزنده و امیدوار است، گفت: به این دلیل است که در آموزه های دینی و ادبیات ما بر شاد زیستن مردم توصیه شده است.

وی یکی از شاخص ترین ابعاد حضور مؤثر و بی بدیل رسانه ها در زندگی اجتماعی را ایجاد شادی و نشاط در جامعه دانست و اضافه کرد: مخاطبان افزون بر بهره گیری اطلاعاتی از رسانه ها، در آنها فضای آرامش بخش را جستجو می کنند.

صوفی با اشاره به اینکه اصلی ترین عنصر تولیدکننده برنامه های طنز هنرمندان هستند گفت: هنرمندان توانمند با ایثار و فداکاری، فضای شاد، آرامش بخش، امیدآفرین، انتقاد سالم، سازنده و مشفقانه ایجاد می کنند و به عنوان منتقدی دلسوز و با توجه به مبانی ارزشی و اعتقادی، روحیه اجتماعی را برای توسعه و پیشرفت افزایش می دهند. تلاش ما در صدای جمهوری اسلامی ایران افزایش برنامه های طنز است.

اسفندیار رحیم مشایی در نخستین جشنواره رادیویی طنز و تبسم با بیان اینکه صورت خیال و رمز و راز رادیو با مخاطب بسیار ارزشمند است گفت: طنز ظرفیت بزرگی است که در رسانه به بهترین شکل ممکن می تواند پیام خود را منتقل کند. رسانه وظیفه دارد کار بد و خوب را از هم جدا کند و فرصت دهد تا نواقص برطرف شود.

مشایی با بیان اینکه طنز قالب و روشی برای ارائه حقیقت است، طنز را بهترین و برنده ترین وسیله برای بیدار کردن مسئولان دانست و با تقدیر از تلاش کارکنان سازمان صدا و سیما برای ایجاد فضایی با نشاط در جامعه گفت: چه عبادتی بالاتر از اینکه افرادی غصه های درونی را از بین ببرند و به شکوفا شدن استعدادها کمک کنند.

وی خنده و لبخند را از ارزشهای انسانی دانست و گفت: از علایم بزرگی یک ملت نشاط و شادمانی آن است زیرا ملتی که شادمان نباشد توانایی رسیدن به قله های بزرگ را ندارد.

در این مراسم، منوچهر آذری، امیرحسین مدرس، مهران امامیه، علیرضا جاویدنیا، داود منفرد، رضا عبدی ، فرزاد حسنی، داریوش کاردان، عباس محبی و اصغر سمسارزاده، توانستند رتبه های اول تا دهم را از آن خود کنند.