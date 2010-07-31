محمد نوری در بخش ویژه بیمارستان بستری شد

به گزارش خبرنگار مهر ، نوری حدود یک سال است که درگیر بیماری سخت و بدخیم شده و این برای چندمین بار در سه ماه گذشته است که در بیمارستان بستری وتحت درمان قرار گرفته است.

این هنرمند محبوب که بیش از نیم قرن با صدای دلنشینش خاطرات خوشی را برای چندین نسل آفریده است از هیچ بیمه ای برخوردار نیست وتا کنون با مناعت طبع خود کلیه هزینه های بالای درمان را شخصا پرداخته است.

داود گنجه ای موسیقیدان پیشکسوت و قائم مقام خانه موسیقی که همواره در رسیدگی به وضع و حال هنرمندان همکارش پیشقدم بوده است در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که چه کسی باید به وضعیت معیشتی و نامین هزینه های درمانی این استاد معمر رسیدگی کند گفت : استاد نوری چون گوهری بی همتا در سپهر هنر ایران خوش درخشیده است و چندین دهه است که نهادهای مختلف هنری و به تبع آن مردم ایران از هنر متعالی ایشان بهره مند شده اند و در این موقعیت انصاف و عدل ومروت و انسانیت حکم می کند که ما در هر مقام و موقعیتی که هستیم به او توجه کنیم هرچند که نمی توانیم ذره ای از خدمات این مرد بزرگ را جبران کنیم.

گنجه ای در ادامه گفت : نوری مرد بزرگی است و در طول زندگی اش هیچگاه عزت نفس خود را از دست نداده ونمی دهد ؛او در حقیقت و در یک جمله هنر خویش را به دنیا نفروخته است لذا از نظر من نهادها اگر می خواهند خدمتی بکنند باید در شان ایشان باشد و کمترین کار بیمه کردن آقای نوری است به طوری که هربیمارستانی که ایشان را بستری می کند باید با سازمان و نهادی که استاد نوری را تحت بیمه خویش درآورده است طرف حساب باشد؛ یعنی کاری مشابه به خدماتی که شهرداری تهران برای زنده یاد بابک بیات انجام داد.