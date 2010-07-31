اعلام برنامه ستاد محیط زیست شهرداری در جشنوراه مشارکت شهروندی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی حیدرزاده برنامه های این ستاد را آشنایی شهروندان با انواع راهکارهای کاربردی استفاده از انرژی خورشیدی به صورت عینی و میزان صرفه جویی ناشی از کاربرد آن، ارائه راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان و میزان صرفه جویی حاصل از آن و ارائه نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت پسماند و آلودگی خاک عنوان کردو

به گفته وی، آشنایی با طرح مدرسه سبز و نهاد بین المللی آموزشهای زیست محیطی(FEE) و عضو گیری مدارس به عنوان پایلوت طرح مذکور (آموزش محیط زیست به کودکان و نوجوانان در مقاطع مختلف تحصیلی) از برنامه های دیگر این ستاد است.



رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خاطرنشان کرد: بخشی از اهداف ما در این جشنواره آشنایی شهروندان با محیط های طبیعی شهر تهران است که بخشی از غرفه ستاد به این موضوع اختصاص داده شده است، همچنین معرفی پارکهای انرژی و ترافیک در سطح شهر و آشنایی با کارکردهای آنها و برگزاری مسابقات در این راستا از دیگر برنامه های ستاد محیط زیست و توسعه پایدار در جشنواره است.



حیدرزاده با اشاره به برگزاری فیلمهای زیست محیطی به طور روزانه در جشنواره گفت: باید از طریق اکران فیلم و منتقل کردن معضلات و مشکلات زیست محیطی شهر تهران، در شهروندان نسبت به اکوسیستم های شهری و طبیعی ایجاد حساسیت نمود و مشارکت شهروندان را در زمینه حفظ و نگهداری این اکوسیستم ها افزایش داد.



رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه با احیاء و ساماندهی قنوات شهر تهران به عنوان میراث ملی کشور می توان از ورود فاضلاب و دیگر آلودگی های موجود جلوگیری کرد و از آن در آبیاری مصارف کشاورزی بهره برداری نمود افزود: تا کنون توسط کارشناسان این مجموعه34 رشته قنات بازسازی و احیاء شده است که بدین منظور این ستاد با تهیه ماکت قنوات و ارائه آن در طول مدت جشنواره شهروندان را با مزایای این اثر ملی آشنا خواهد کرد.



جشنواره مشارکت شهروندی و خدمات شهری در تاریخ 10 مرداد با حضور شهردار تهران افتتاح و تا 15 مرداد ماه سال جاری ادامه دارد.