هر فرد معتاد 10 نفر از اعضای جامعه را تهدید می کنند

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: باید در راستای پیشگیری از اعتیاد برنامه های آموزشی و آگاه سازی در جامعه با جدیت انجام شود زیرا هر فرد معتاد 10 فرد از اعضای جامعه را تحت تاثیر صدمات ناشی از اعتیاد قرار می دهد.

وی ادامه داد: ایجاد کارگاه های آموزشی و آشنایی مردم با تبعات اعتیاد از مهمترین زمینه های پیشگیری هستند.

فرمانده نیروی انتظامی کرمان اظهار داشت: مافیایی مواد مخدر در سالهای اخیر با افزایش قیمت مواد مخدر سنتی و کاهش قیمت مواد مخدر صنعتی قصد دارد جامعه را به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی سوق دهند.

سردار چناریان افزود: اعتیاد به مواد مخدر سنتی می تواند فرد معتاد را در زمان کوتاهی از پای در بیاورد.

وی با اشاره به گران شدن مواد مخدر سنتی گفت: در مقابل این افزایش قیمت قاچاقچیان نرخ مواد مخدر صنعتی را به شدت کاهش داده اند و این مسئله تنها در راستای سوق دادن جوانان به مواد مخدر انجام شده است.



