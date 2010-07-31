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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

جعفری به مهر خبر داد:

عدم بازپرداخت وام توسط 20 درصد دانشجویان/ اجرای تعهد محضری

عدم بازپرداخت وام توسط 20 درصد دانشجویان/ اجرای تعهد محضری

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با اشاره به اقداماتی که برای باز پس گیری وامهای صندوق رفاه در سال جاری اعمال می شود، گفت: 20 درصد دانشجویان دریافت کننده وام، مبالغ خود را بازپرداخت نمی کنند.

دکتر فرهاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: صندوق رفاه برنامه های متعددی را در سال جاری برای بازپرداخت وامها از سوی مستنکفین اجرا می کند تا بتواند منابع مالی صندوق را به آن بازگرداند.

وی اظهار داشت: حداقل 20 درصد افراد اقساط وامهای دریافتی را بازپرداخت نمی کنند از همین رو تصمیم گرفته شد درصورتی که امکان تماس با این گروه از افراد نباشد، هرگونه استخدام و شروع به کار در طرح خدمات قانونی پزشکان و پیراپزشکان نیز منوط به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه باشد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اضافه کرد: همچنین با هماهنگی با اداره فارغ التحصیلان، تماس با افرادی که اقساط خود را پرداخت نکرده اند، شروع شده است.

وی افزود: گام بعدی صندوق ارائه اخطار کتبی و در نهایت به اجرا گذاشتن سند تعهد محضری افراد است که از دیگر اقدامات صندوق برای بازپرداخت وامهای اعطایی است.

جعفری تاکید کرد: مستنکفین وامهای دانشجویی باید توجه داشته باشند که بخش عمده ای از منابع صندوق رفاه دانشجویان از طریق بازپرداخت وامها تامین می شود که در صورت تاخیر در این امر امکان اعطای وام به سایر دانشجویان کاهش می یابد.

کد مطلب 1125636

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