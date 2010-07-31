اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، تاکید کرد : اینکه اتحادیه اروپا بالاتر از قطعنامه شورای امنیت تصمیمات جدیدی علیه ایران می گیرد به دلیل آن است که قصد دارد حمایت آمریکا را بیش از آنچه هست برای خود کسب کند.

وی ادامه داد: این اقدامات اتحادیه اروپا با حمایت خود آمریکایی ها انجام می شود زیرا آنها در قطعنامه شورای امنیت صددرصد به خواسته هایشان نرسیدند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: هدف از تحریم های جدید تحت فشار قراردادن ایران بیش از گذشته است اما آنها خود می دانند که اشتباه می کنند ، زیرا ملت ایران پیش از این از امتحان سربلند بیرون آمده و تسلیم این فشار ها نخواهد شد.

کوثری تصریح کرد: سالهاست که از دالان تحریم ها با موفقیت عبور کرده ایم و به خوبی این سالهای تحریم را مدیریت کردیم.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: این اقدامات ضد ایرانی صرفا نوعی عملیات روانی است تا داخل کشور را آشفته کنند، اما باید بدانند این حرکات به ضرر خودشان است ، زیرا در حال حاضر شرکت های اروپایی به صورت داوطلبانه به طرق مختلف با ایران مبادلات تجاری دارند .

وی گفت:آنها در قبال مقاومت ایران ، شکست خورده اند بنابراین برای اعلام موجودیت خود این حرکات را رقم می زنند. ما برخلاف مقررات آژانس بین المللی اتمی هیچ اقدامی انجام نداده ایم و اگر آنان مدعی هستند با ارائه اسناد به همه دنیا این ادعا را ثابت کنند ،در غیر اینصورت اگر می خواهند زورگویی کنند ما همچنان بر مواضع خود ایستاده ایم و بر آن پافشاری می کنیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خطاب به غربی ها افزود: ملت ایران از حق خود کوتاه نمی آید و آنچه را شما به ناحق تحمیل کنید، نمی پذیرد.

کوثری در پایان تاکید کرد: اگر هدف دیگر اروپایی ها ایجاد اختلاف و تفرقه در بین مردم ودر کشور است ، باید بدانند در زمان کنونی ملت ایران از بالاترین درجه انسجام برخوردار است و این اقدامات برای آنان هیچ ارزشی ندارد.