80 درصد فعالیت شهرداری تهران به دفاتر خدمات الکترونیک واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هیربد معصومی برون سپاری و تصدی گری فعالیتهای شهرداری را از اولویتهای سال جاری دانست و گفت: در حال حاضر80 درصد فعالیتهایی که قابلیت واگذاری به دفاتر خدمات الکترونیک را داشته اند، واگذار شده و 20 درصد مابقی کار نیز، تا پیش از پایان امسال واگذار می شوند.

وی افزود: بر اساس تدبیر شهردار تهران، این دفاتر بدون داشتن محدوده جغرافیایی در 122 ناحیه تهران به ارائه خدمات خواهند پرداخت که با این کارعلاوه برتسهیل خدمات به شهروندان، ترافیک ناشی از ترددهای غیر ضروری نیز تا حدود زیادی کاهش می یابد.

وی درادامه تصریح کرد: ترافیک تهران تبدیل به معضلی شده که یکی از مهمترین راهکارهای حل آن، توسعه شهر هوشمند و شهرداری الکترونیک است که زمینه آن در همه مناطق فراهم شده و به تدریج در حال توسعه و ارتقاء است.

معصومی با بیان این که تصمیمات آتی شهر تهران بر اساس طرح تفصیلی است افزود: در حال حاضر اسناد طرح تفصیلی در مراجع مربوطه در حال پیگیری است تا با تصویب و نهایی شدن آن، برای اجرا ابلاغ شود.

وی افزود: تهیه اسناد یک دو هزارم و طرح تفصیلی جدید شهرتهران، برای 630 کیلومتر مربع شهر تهران انجام شده و تدقیق این کار، بسیار سنگین و زمان بر است، چرا که تهیه این سند که می تواند از این پس پایتخت را بر اساس یک سند مدون اداره کند در دوره سی ساله بعد انقلاب برای تهران بی سابقه است.