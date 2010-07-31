حسین معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات AVC کاپ آسیا است اما واقعا پیش‌بینی اینکه ما فاتح این دوره از رقابت‎ها می شویم یا تیم دیگری، سخت است.

وی با اشاره به ترکیب تیم‎های شرکت کننده در دومین دوره مسابقات والیبال AVC کاپ آسیا افزود: به غیراز ژاپن سایر تیم‌ها از ترکیب همیشگی و اصلی خود برای سفر به ایران استفاده کرده‎اند. ژاپن هم همه بازیکنان اصلی خود را در اختیار ندارد اما بازیکنانش بزرگسال و باتجربه هستند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال کشورمان تصریح کرد: رقابت با این تیم‎ها برای رسیدن به قهرمانی دوباره راحت نیست. به خصوص اینکه نمی‎توان بسیاری از حاشیه‏ها و اتفاقات غیرقابل پیش بینی را نادیده گرفت. با همه اینها و با وجود اینکه اهدافی بزرگ‎تر از قهرمانی داریم، باید از همان مرحله مقدماتی مسیر خود را برای رسیدن به فینال و پیروزی در این دیدار هموار کنیم.

معدنی به دیدارهای مرحله مقدماتی تیم ملی والیبال ایران که باید مقابل چین تایپه، چین و هند برگزار شود اشاره کرد و اظهار داشت: کار اصلی برای قهرمانی در این مرحله انجام می‎شود. خصوصا دیدار سوم مقابل چین خیلی سرنوشت ساز است. بیشتر انرژی خود صرف این بازی خواهیم کرد. با پیروزی مقابل چین و صدرنشینی در گروه، کارمان برای دیدارهای مراحل بالاتر راحت تر خواهد شد.

وی تاکید کرد: با امید دیدارهای خود را آغاز می‌کنیم. خصوصا اینکه اردوی آماده سازی که از اول مردادماه در ارومیه برگزار کردیم، بر روی روند آماده سازی تیم تاثیر مثبت زیادی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات والیبال AVC کاپ آسیا از فردا یکشنبه آغاز شده و تا 16 مردادماه ادامه خواهد داشت. ایران، چین، چین تایپه و هند در گروه A قرار دارند. دیدارهای گروه B نیز با حضور تیم‌های کره جنوبی، قزاقستان، استرالیا وژاپن برگزار خواهد شد.