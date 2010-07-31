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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

در واشنگتن؛

آمریکا و هند توافق هسته ای امضا کردند

آمریکا و هند توافق هسته ای امضا کردند

خبرگزاری ایندو آسیا در گزارشی از انعقاد یک توافق هسته ای میان واشنگتن و دهلی نو برای استفاده از میله سوخت هسته ای آمریکا در نیروگاه هسته ای هند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دهلی نو و واشنگنتن در سال 2008 توافقنامه ای را در زمینه همکاری هسته ای منعقد کردند اما این توافقنامه در نهایت به دلیل عدم وجود قوانین در هند در زمینه انرژی هسته ای عملی نشد.

بر اساس این گزارش تا سال 2008، هند با محدودیت هایی بین المللی در زمینه خرید سوخت و رآکتور هسته ای و دیگر تجهیزات مورد نیاز برای استفاده از انرژی هسته ای مواجه بود اما پس از لغو این محدودیت ها دهلی نو تصمیم به ساخت چهار نیروگاه هسته ای جدید با استفاده از تکنولوژی و تجهیزات دیگر کشورها از جمله آمریکا، روسیه و فرانسه گرفت.

هند همچنین توافقنامه ای مشابه در زمینه هسته ای را با روسیه و فرانسه انعقاد کرده است.

کد مطلب 1125647

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