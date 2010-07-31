آمریکا و هند توافق هسته ای امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دهلی نو و واشنگنتن در سال 2008 توافقنامه ای را در زمینه همکاری هسته ای منعقد کردند اما این توافقنامه در نهایت به دلیل عدم وجود قوانین در هند در زمینه انرژی هسته ای عملی نشد.

بر اساس این گزارش تا سال 2008، هند با محدودیت هایی بین المللی در زمینه خرید سوخت و رآکتور هسته ای و دیگر تجهیزات مورد نیاز برای استفاده از انرژی هسته ای مواجه بود اما پس از لغو این محدودیت ها دهلی نو تصمیم به ساخت چهار نیروگاه هسته ای جدید با استفاده از تکنولوژی و تجهیزات دیگر کشورها از جمله آمریکا، روسیه و فرانسه گرفت.

هند همچنین توافقنامه ای مشابه در زمینه هسته ای را با روسیه و فرانسه انعقاد کرده است.