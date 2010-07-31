هنرمندان در زمینه موسیقی بومی و محلی سمنان فعال شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، امیر علی عموزاده صبح شنبه در آیین اختتامیه جشنواره موسیقی استان سمنان گفت: هنرمندان باید نگاهی به موسیقی سنتی استان سمنان نیز داشته باشند و برای ترویج آن فعالیت بیشتری کنند.

وی با بیان اینکه استان سمنان دارای گویش های متعددی است، گفت: باید نگاه‌ها به موسیقی سنتی و موسیقی محلی در هنرمندان موسیقی استان تقویت شود.

به گفته وی، برگزاری این جشنواره با هدف معرفی موسیقی دانان استان سمنان و بالا بردن سطح دانش موسیقی هنرمندان این عرصه بوده است و این جشنواره اهداف مسابقه ای را دنبال نمی کرد.

وی با تاکید بر توجه هنرمندان به پژوهش در موسیقی گفت: پنجمین جشنواره موسیقی استان سمنان با شرکت 62 نفر در مرحله استانی برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ادامه داد: در مرحله شهرستان 180 نفر با یکدیگر رقابت پرداختند که 150 نفر به مرحله استانی راه یافتند و 62 نفر از این افراد به اجرای موسیقی پرداختند.

وی ادامه داد: هیئت داوران جشنواره 33 نفر را در گروههای مختلف به عنوان برترین های جشنواره انتخاب و برگزیده دانست.

در آیین اختتامیه که با حضور مدیرعامل انجمن موسیقی ایران برگزار شد، گروه موسیقی قومس استان سمنان به هنرمندی مجید درخشانی و کریم قربانی به اجرای موسیقی ایرانی پرداختند.