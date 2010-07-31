"آماتورها" بارتلمی به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که پنجمین اثر این نویسنده آمریکایی است، سال 83 در 165 صفحه توسط موسسه انتشاراتی کلاغ سفید روانه بازار شد.
آماتورها شامل 20 داستان کوتاه از جمله زخم، خیابان شصت و یک غربی شماره 110، بعضی از ما دوستمان کلبی را تهدید میکردیم، مدرسه، در آغوش گرفتنی استثنایی، من یک شهر کوچک خریدم، توافق نامه، گروهبان، بعدش چی و زن اسیر است.
بارتلمی در تمام آثار خود و از جمله داستانهای این مجموعه به شیوه داستاننویسی جریان سیلان ذهن و به عمیقترین شکل ممکن تجربه تلخ و شیرین رفتار انسانهای امروز را در مواردی جزئی که بسیاری آنها را کم اهمیت میشمرند، برای خواننده به تصویر میکشد.
این کتاب در شمارگان 1000 نسخه دوباره به زیر چاپ رفته و به زودی در بازار کتاب توزیع میشود.
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