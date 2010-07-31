چهار مجموعه ورزشی برای کوتاه قامتان پایتخت / ساخت فرهنگسرای کوچولوها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف شب گذشته (جمعه) در مراسم اختتامیه "جشنواره کوتاه قامتان بلند همت" با بیان این مطلب اظهار کرد: شهرداری تهران 4 مجموعه ورزشی را برای معلولان شهر تهران در نظر گرفته که کوچولوها نیز می توانند از آنها استفاده کنند.

وی ادامه داد: یکی از این مجموعه های ورزشی برای استفاده بانوان و آقایان در منطقه 20 در حال احداث است که 95 درصد کار آن به انجام رسیده و به زودی افتتاح می شود.

شهردار تهران با بیان اینکه برنامه های عمرانی و خدماتی جزو وظایف شهرداری است، تصریح کرد: اما مهمترین رسالت ما تبدیل این سازمان به نهادی اجتماعی است.

مهمترین رسالت شهرداری توجه به روح وروان شهروندان است

قالیباف با بیان این مطلب که شهرداریهای شهرهای دیگر در مجموعه کشور نیز باید به سمت توجه به روح و روان انسانها پیش روند، گفت: قبل از خدمات دهی در بخش عمرانی شهر، توجه به روح و روان شهروندان از ضروریات است.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران نسبت به سالهای گذشته گامهای بلند تری را در بخش عمرانی و خدمات دهی در شهر تهران برداشته، تصریح کرد: اما مهمترین رسالت شهرداری، ارتقای کیفیت زندگی و توجه به روح و روان شهروندان است.

شهردار تهران تاکید کرد: چگونگی رفت و آمد و زندگی شهروندان معلول، نابینا، کم بینا و یا کوتاه قامتان بلند همت باید مورد توجه شهرداری قرار گیرد و به طور کل باید خدمات دهی به این عزیزان بیش از سایرین به انجام رسد.

قالیباف با اشاره به فرموده حضرت علی (ع) مبنی براینکه "ما انسانها را به کوتاهی و یا بلندی شان نمی شناسیم بلکه آنها را به واسطه همتشان می شناسیم "، عنوان کرد: شهرداری تهران با کمک انجمن کوچولوها به یاری آنها خواهد پرداخت و در حوزه های کاریابی، بهداشت و سلامت و ورزش مشکلات این عزیزان را مرتفع خواهد کرد.

ایجاد سرزمین کوچولوها در منطقه 5 تهران

در ادامه عادل مزاری رئیس دبیرخانه کمیسیون اجتماعی و فرهنگی کلانشهر های ایران در مورد بحث خدمات دهی به کوچولوها با اعلام این خبر که سرزمین کوچولوها با امکانات ورزشی و فرهنگی در منطقه 5 تهران راه اندازی می شود،عنوان کرد: بحث کارآفرینی کوچولوها در منطقه یک تهران صورت گرفته و مشکل کار این عزیزان مرتفع خواهد شد.

ساخت فرهنگسرای کوچولوها

وی همچنین از ساخت فرهنگسرایی مختص به کوچولوها خبر داد و گفت: قرار است در طبقه این مکان فرهنگی مهمانسرایی ساخته شود تا کوچولوهایی که از شهرهای دیگر به تهران می آیند با هزینه های بالا رو به رو نشوند.

اهدای حساب پس انداز بانک شهر به تمامی کوچولوها

مزاری افزود: بحث همیاران انجمن کوچولوها در حال شکل گیری است و همین طور صندوق حمایت از آنان نیز قرار است ایجاد شود و شهرداری تهران نیز قرار است دفترچه حساب پس انداز بانک شهر به مبلغ 200 هزار ریال را برای تمامی کوچولوهای شهر به عنوان هدیه افتتاح کند.