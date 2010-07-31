بخش "تصویر انقلاب" در جشنواره فیلم دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخش که با عنوان "تصویر انقلاب" درمتن جشنواره دفاع‌ مقدس به صورت مستقل برگزار می گردد از برگزیده آثار تولید شده طی سی ‌سال گذشته با موضوع انقلاب قدردانی می‌شود. کلیه آثار سینمایی که طی سه دهه گذشته تولید شده و داستان فیلم صرفا با موضوع انقلاب اسلامی باشد می‌توانند در این بخش شرکت کنند.

ستاد برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس با هدف شناسایی فیلمهای برتر و اهتمام ویژه به آثاری که پیرامون انقلاب اسلامی و حوادث و رویدادهای مرتبط آن و به منظور تبیین ارزشها و پیامهای انقلاب به نسلهای جدیدتر و نیز با ایجاد نگاهی جدی به دستاوردها و برکات حماسه جاودانه سال 57 و بسترسازی در جهت بازشناخت بزرگترین رویداد معنوی در جهان معاصر این بخش را پی ریزی کرده است.

برترین فیلم‌های سینمایی سی‌سال گذشته با موضوع "انقلاب اسلامی" همزمان با برگزاری یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع‌ مقدس که قرار است مصادف با ایام هفته دفاع‌ مقدس از 29 شهریور تا 2 مهرماه در ایران و همزمان در کشور جهان برگزار شود، معرفی می‌شوند.

مهلت ارسال آثار برای این بخش جشنواره تا دهم مردادماه تمدید شده است و از دارندگان فیلم‌های سینمایی با موضوع و محوریت انقلاب اسلامی تقاضا می‌شود به منظور شرکت در این بخش مسابقه آثارشان را تا تاریخ اعلام شده در فراخوان جشنواره – دهم مردادماه به نشانی دبیرخانه واقع در تهران، خیابان بهار شمالی، نبش جواد کارگر، جنب بانک تجارت، ساختمان 245 طبقه پنجم، واحد 16 ارائه دهند.

فیلم‌های شرکت کننده در این بخش برای دریافت مقام‌های برتر در زمینه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه مورد داوری و ارزیابی قرار می گیرند.

