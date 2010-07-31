60 درصد سیستمهای کاربران ایرانی در خطر جاسوسی الکترونیک

تبهکاران سایبری درصدد آلوده کردن رایانه‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، آمار نشان می دهد تبهکاران سایبری ماهانه به میلیونها رایانه در سراسر جهان حمله می کنند و تقریبا 10 درصد از آنها را آلوده می کنند.



تبهکاران سایبری به شدت در حال استفاده از بسته های ابزاری هستند که با هدف آلوده کردن رایانه های شخصی ساخته شده اند و از این رو می توانند اطلاعاتی که به صورت غیرقانونی به دست آمده را خریداری کرده و یا به فروش برسانند.

کارشناسان معتقدند که در کشور ما به دلیل عدم آشنایی با برخی ابزارها و روشهای هک و جاسوسی الکترونیک و نحوه مقابله با آن، آسیب پذیری سیستم های اطلاعاتی به مراتب بیش از دیگر کشور است و همین امر لزوم آشنایی با نحوه عملکرد هکرها و کلاهبرداران در خصوص نحوه سرقت نام کاربری و رمز عبور کارتهای بانکی عضو شتاب و نحوه مقابله با آن و نیز نحوه دسترسی هکرها و جاسوسان الکترونیک به محتوای ایمیل ها، چت ها، نام های کاربری، کلمات عبور، وب سایت های مشاهده شده و شنود اطلاعات در شبکه های رایانه ای را در بردارد.

گفته می شود آشنایی با نحوه مقابله با خطرات ناشی از کاربرد پورت USB و سایر دستگاههای ورودی و خروجی رایانه ها و چگونگی مقابله با خروج اطلاعات به خصوص توسط کارکنان خاطی و روش نفوذگران برای دور زدن تجهیزات امنیتی می تواند کاربران را در این مقوله بسیار کمک کند.

دسترسی های غیرمجاز الکترونیکی به اطلاعات

مدیر مجتمع فناوری های پیشرفته شهید علم الهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت فعلی هک و جاسوسی الکترونیک در کشور گفت: جاسوسی الکترونیک به استراق سمع یا دسترسی به صورت مخفیانه به بسته های اطلاعاتی سازمان ها می گویند که این بسته های اطلاعاتی در حال تبادل در شبکه های کامپیوتری هستند و به راحتی توسط جاسوسان الکترونیک شنود می شوند.

حیدرعلی کورنگی با تاکید بر اینکه هرگونه دسترسی غیرمجاز الکترونیکی به اطلاعات پایگاههای داده، اطلاعات محرمانه شبکه ها، اطلاعات خصوصی کاربران که توسط بیگانگان صورت می گیرد جاسوسی الکترونیک تلقی می شود ادامه داد: جاسوسی الکترونیک در کشور ما به مراتب وضعیت بدتری نسبت به دیگر کشورها دارد چرا که سازمان های داخلی آنطور که باید به مقوله امنیت نپرداخته اند.

وی با تاکید بر اینکه سازمانها در اکثر موارد از جاسوسی انجام شده در سیستمهای اطلاعاتی خود آگاهی نداشته و آن را کشف نکرده اند به مهر گفـت: هیچ آماری از نفوذ جاسوسان الکترونیک به اطلاعات محرمانه سازمانها در دسترس نیست و بسیاری از آنها هنوز کشف نشده اند اما بررسی ها نشان می دهد که اکثر سیستمهای اداری در کشور در خصوص جاسوسی الکترونیک و هک آسیب پذیر هستند و مشکل امنیت اطلاعاتی دارند.



60 درصد سیستمها در خطر جاسوسی الکترونیک

کورنگی از نفوذ غیرمجاز به مجموعه اطلاعاتی رایانه ها به عنوان هک نام برد و ادامه داد: چنانچه این نفود به همراه شنود اطلاعات صورت گیرد جاسوسی الکترونیک نامیده می شود و چنانچه نفوذ به اطلاعات همراه با تغییر اطلاعات باشد به آن هک اکتیو می گویند.

مدیر مجتمع فناوری های پیشرفته شهید علم الهدی با تاکید بر اینکه بیش از 50 تا 60 درصد سیستمهای اطلاعاتی در کشور ما در خطر جاسوسی الکترونیک و هک قرار دارند به مهر گفت: راه مقابله با این مسئله استفاده از منابع انسانی آگاه و متخصص به امنیت اطلاعات است.

وی اضافه کرد: متخصصان فناوری اطلاعات اکثرا به دنبال کارهای تکنیکی هستند و به مقوله امنیت اهمیت چندانی نمی دهند که در این خصوص همکاری با موسسات و دانشگاههای مرتبط در این بخش می تواند به وضعیت امنیتی سازمان ها کمک شایانی کند.

کورنگی وضعیت امنیت اطلاعات در کشور ما را بسیار ضعیف عنوان کرد و گفت: کاربران باید توجه بیشتری به این امر داشته باشند چرا که درست در زمانی که فکر می کنید برای استفاده از رایانه از امنیت کافی برخوردارید، هکرها می دانند چگونه به هر یک از ابزار رایانه الکترونیکی مورد استفاده شما حمله کنند.

کاربران خانگی آسیب پذیرتر از سازمانها

مدیر مجتمع فناوری های پیشرفته شهید علم الهدی با تاکید بر اینکه وضعیت نبود امنیت در رایانه های خانگی به مراتب وخیم تر از سازمان ها است تصریح کرد: در سازمان ها بسیاری از سیستم ها دارای فایروال و آنتی ویروس هستند اما کاربران خانگی این مقوله را در سیستمهای شخصی کمتر رعایت می کنند.

وی ادامه داد: دامنه هک بسیاری از هکرها کاربران خانگی است چرا که با وجود اطلاعات امنیتی اندک کاربران، اطلاعات شخصی و محرمانه افراد به راحتی قابل نفوذ و سوء استفاده خواهد بود.

این کارشناس امنیت اطلاعات تاکید کرد: برخلاف وجود 8 مهارت فناوری اطلاعات در دنیا در کشور ما مهارتهای فناوری اطلاعات 7 مهارت است و امنیت اطلاعات در آن دیده نشده است. سیستم های آموزشی در کشور ما تنها مختص به آموزش کاربری است و این امر باعث ایجاد مشکل برای کاربران در استفاده از شبکه های اطلاعاتی می شود.

وی خاطرنشان کرد: هکرها با هدف سوء استفاده های غیراخلاقی و تهدید کاربران به افشای اطلاعات محرمانه نسبت به سرقت این اطلاعات اقدام می کنند که نمونه این موضوع به وفور در کشور مشاهده می شود.

قربانیان حملات سایبری در دنیا

به گزارش مهر، گزارشهای جهانی نشان می دهد که سرورهای تبهکاران معمولا در کشور اوکراین واقع شده اند، جایی که بیش از یک چهارم این سرورها فعال هستند. تا کنون بیش از 9 میلیون پرونده هک در روسیه به ثبت رسیده که 10.3 درصد از آنها موفقیت آمیز بوده است.

آمریکا و بریتانیا نیز پذیرای تقریبا نیم میلیون حمله سایبری هستند که 10 درصد از این حملات موفقیت آمیز اعلام شده اند.

طی تحقیقات انجام شده حدود 165 دامنه اینترنتی طی دوره ای دو ماهه به 12 میلیون بازدید کننده حمله کرده اند که طی این حملات بیش از 1.2 میلیون رایانه آلوده شده اند.

همچنین گفته شده است که اینترنت اکسپلورر 6 به تنهایی عامل آلودگی یک سوم از رایانه هایی است که مورد هجوم این حملات قرار دارند. مرورگر "سفری" شرکت اپل یکی از مقاوم ترین ها بوده و تنها 2.78 درصد از دستگاه هایی که به این مرورگر مجهز بوده اند، آلوده شده اند. اما "ادوبی اکروبات" و "سان جاوا اسکریپت" عامل آلودگی تعداد قابل توجهی از رایانه ها به شمار می روند.

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معصومه بخشی پور