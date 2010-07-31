فهرست تیم فوتبال زیر 19 سال ایران اعلام شد/ دعوت از بازیکن شاغل در اسلواکی

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کادر فنی تیم فوتبال زیر 19 سال ایران اسامی 26 بازیکن برای حضور در اردوی آماده سازی این تیم و شرکت در تورنمنت چهارجانبه ‌لوبانوفسکی اوکراین اعلام شد که علاوه بر ایران، تیم‌های امید اوکراین قهرمان اروپا، امید روسیه و امید ترکیه در آن مسابقات حضور دارند.

براین اساس ایمان صادقی، هادی ریشی اصفهانی، سعید لطفی، علی گودرزی، ایمان شیرازی، مرتضی پورعلی‌‎گنجی، علیرضا صفر بیراوند، ایمان خانزاده، هادی محمدی، محمد عبادزاده، یعقوب کریمی، محمد صادق بارانی، علیرضا جهانبخش، میلاد کرمانی مقام، مهرداد یگانه، پیام صادقیان، بهمن مالکی، یزدان عباسیان، کاوه مختاری، امید عالیشاه، بهرام دباغ، کاوه رضایی، مهرگان گلبرگ، صادق پورمحمددوست، میلاد غریبی و امیر امام قلی از اسلواکی بازیکنان دعوت شده به این اردو هستند.

شاگردان علی دوستی مهر روز دوشنبه یازدهم مردادماه تهران را به مقصد وین ترک کرده و اردوی تدارکاتی یک هفته‌ای را در این کشور برپا می‌کنند و از 18 تا 22 مردادماه در کشور اوکراین حضور خواهند داشت.

برنامه این رقابت‌ها که در آن به غیر از تیم زیر 19 سال ایران، تیم‌های امید اوکراین قهرمان اروپا، امید روسیه و امید ترکیه حضور دارند، به شرح زیر است:

سه شنبه - 19/05/89

* اوکراین - ایران، ورزشگاه بورکس، ساعت 18:30 به وقت ایران

* روسیه - ترکیه، ورزشگاه بانیکوف، ساعت 18:30 به وقت ایران

چهارشنبه -20/05/89

* دیدار رده بندی، ورزشگاه بورکس، ساعت 16:30 به وقت ایران

* دیدار نهایی، ورزشگاه دینامو، ساعت 18:30 به وقت ایران

تیم فوتبال زیر 19 سال ایران خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال (جوانان) آسیا که طی روزهای 11 تا 26 مهرماه سال 1389 در دو ورزشگاه "زیبو اسپورت" و "لینزی استادیوم" شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می شود، آماده می کند. این تیم در گروه D با تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و یمن همگروه شده است.